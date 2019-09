Varane desvela cómo vivió el vestuario del Madrid el posible fichaje de Neymar

El Real Madrid visita este miércoles el Parque de los Príncipes en el que será la primera gran prueba de la temporada. Con motivo del partido, Raphael Varane ha concedido una entrevista con Le Parisien en la que habla acerca del choque y todo lo que rodeó a Neymar durante el verano. No podrá medirse contra el brasileño, que arrastra una sanción del curso pasado.

Sobre sus sensaciones de cara al partido frente a un PSG sin Neymar ni Mbappé: "No lo tengo claro. Nosotros también estamos en rodaje. El PSG es trabajador y tiene un gran colectivo. Es verdad que no estarán dos de sus mejores jugadores pero es un equipo muy competitivo. Hará falta un gran Real Madrid para vencer en París", explicó.

No es la primera vez que visita el Parque de los Príncipes con el Madrid y todavía guarda un gran recuerdo de la eliminatoria a comienzos de 2018: "Me trae grandes recuerdos. En esa edición, en las eliminatorias, cada vez nos tocaba contra un rival teóricamente más fuerte y siempre conseguimos superarlos", añadió. No ve al Madrid claro favorito a terminar primero del grupo: "Sobre el papel, quizás. Después, la realidad sobre el terreno es diferente. En cualquier caso, queremos conseguir el máximo de puntos posibles en París".

Sobre Neymar, dijo que dentro del vestuario se vivió con calma su posible fichaje: "Hizo mucho ruido. En el club no hablamos mucho porque estábamos centrados en el inicio de temporada. Cada día salían cosas nuevas. Acabamos por perder el hilo...". También habló del 'no' fichaje del brasileño por el Barcelona: "Los rumores los cojo siempre con pinzas. Suelo ser cauteloso con estos temas y espero a que acabe la negociación".

Varana salta para cabecear un balón EFE

Areola en Madrid, Keylor en París

"Areola está muy contento de haber venido. No sabemos que puede pasar con la titularidad. En el fútbol va todo muy rápido y su posición es especial. En Madrid, tenemos dos grandes porteros. Conozco sus cualidades y espero que pueda mostrarlas. Tendrá que jugar su carta y puede hacer una gran temporada. Él está listo e intentaremos que se sienta bien", dijo sobre el nuevo portero blanco.

Tuvo unas palabras también para Keylor Navas, con quien se reencontrará en París, ahora como rival: "Es un gran tipo. Cuanto más alto es el nivel, mejor lleva la presión. Se supera a sí mismo en momentos clave y más en la Champions. Con nosotros hizo cada vez más paradas excepcionales y contribuyó mucho en nuestros títulos europeos", concluyó.

