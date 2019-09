Mourinho: "Cuando sales del Madrid eres madridista... Punto, hay cosas que no cambian"

José Mourinho está en forma. Se le ve feliz, sin tensión. Hace seis años que se anunció su adiós al Real Madrid y es el momento de ver su vida con perspectiva. El Mourinho de hoy, fuera de la centrifugadora, se expresa de otra forma. Elogia al rival desde la naturalidad. Sin presión.

En un amplia y exclusiva entrevista con EFE, confiesa que Leo Messi, le hizo "mejor entrenador". Su talento le obligó a sacar lo mejor de su manual en la pizarra. Reconoce que tiene las puertas abiertas no sólo del Madrid, sino también de los otros clubes donde estuvo.

Su etapa en el Madrid

"En el Madrid fueron tres años buenos, obviamente con dificultades y problemas, pero es parte de la vida profesional, que no es fácil. Tengo recuerdos fantásticos. El periodo que yo he estado en Madrid resultó difícil para el Madrid, un período en el que el Barcelona era dominador, no solo a nivel resultados si no también a nivel de opinión pública y jugaban un fútbol muy bonito, tenían jugadores de una creatividad y una magia fantástica. Nosotros teníamos que romper con este dominio.

Cristiano y Messi

"Siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado".

El Atlético de Madrid

"Yo creo que el Atlético de Madrid ya no es un equipo emergente. Es un equipo que ha ganado la Liga en la última década, ha ganado Copas, Europas League, ha llegado a finales de Ligas de Campeones y hace inversiones increíbles. El Atlético hoy para mí es un candidato para ganar la Liga española. El Atlético pierde a Griezmann, a Godín pero toda inversión que hace la hace bien".

Tiene las puertas abiertas del Madrid

"Yo no vengo a Madrid porque no me gusta que la gente lo pueda interpretar de un modo negativo. A mí me encantaría ir al estadio y ver algún partido, pero no lo hago. Son situaciones que no me gusta alimentar. Pero como tú decías de las puertas abiertas, yo sentí esto en el momento en el que me marché. Siempre he salido como un tío serio, honesto, que ha dado todo y que tiene las puertas abiertas. Soy amigo de mis presidentes, incluso de los presidentes que me echaron, y es así como me gusta que sea. No tengo problema en decirte que cuando sales después de tres años en el Madrid, eres madridista. Punto. Hay cosas que no cambian".

