Areola: "Sé lo que representa llevar el '1' del Real Madrid, lo fue Casillas"

El portero francés Alphonse Areola mostró gran ilusión por portar el dorsal 1 en su presentación con el Real Madrid, al recordar que lo lució Iker Casillas, de quien se confesó admirador y que le inspiró las "ganas de ser portero".



Acompañado de su familia, Areola protagonizó una presentación más discreta que el resto de fichajes del Real Madrid para su nuevo proyecto.



Firmó su contrato de cesión en la sala de juntas del Santiago Bernabéu con el presidente Florentino Pérez, admiró todas las Copas de Europa ganadas y compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa, donde prometió trabajo para demostrar su nivel y no conformarse con ser suplente de Thibaut Courtois.



"He hablado con mis amigos y familiares de lo que representa llevar el número 1 en el Real Madrid. Lo llevó Casillas, que era uno de mis ídolos de infancia, alguien que me dio ganas de ser portero. Tengo camisetas suyas de cuando yo era pequeño. Es un número muy bonito. Tendré que demostrar que soy el número uno".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Areola. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.