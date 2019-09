Pochettino niega el interés de Eriksen por el Real Madrid: "Siempre ha estado feliz aquí"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, aseguró este jueves en rueda de prensa que el centrocampista Christian Eriksen "siempre ha estado feliz" en el club. "Siempre ha estado feliz aquí. Por supuesto que todo el mundo tiene sus objetivos y sus retos, pero ya dije antes del partido ante el Arsenal que tiene la mentalidad correcta. Por eso le puse", dijo el técnico argentino.

"Es un jugador muy importante para nosotros y le apreciamos mucho. Está contento y si puede jugar, lo hará", agregó Pochettino. Eriksen dejó caer a principio del mercado veraniego que podía salir del Tottenham, pero, aunque se le relacionó con el Real Madrid y el Manchester United, el danés permaneció en la disciplina de Londres.

Pochettino también habló de la situación de Giovani Lo Celso, que estará fuera por una lesión en la cadera hasta finales del mes de octubre. "Estoy triste porque Giovani había tenido un primer mes para adaptarse al club y todo estaba yendo en la dirección correcta. Ahora tenemos que esperar, pero al mismo tiempo tenemos que ser positivos y ayudarle en la recuperación para que cuando esté listo nos pueda ayudar", explicó.

Christian Eriksen (Tottenham) REUTERS

Lo Celso se lesionó en un encuentro con Argentina, pero Pochettino no quiso culpar al combinado nacional por ello. "No podemos cambiar lo que ha ocurrido, pero es importante anticipar estas cosas. Estas relaciones son importantes y no podemos culpar a nadie", finalizó.

