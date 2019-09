Ceballos: "Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal"

Dani Ceballos ha concedido una entrevista al medio inglés The Guardian, donde ha hablado sobre su nueva etapa en el Arsenal, lo bien que se siente en una liga tan competitiva y de tan buen fútbol como la Premier y de su paso por el Real Madrid, donde espera volver a jugar.

En la pregunta sobre cuáles son sus impresiones sobre Londres, el andaluz quiso elogiar la ciudad y la afición existente: "Me encanta la ciudad, me encanta la Premier y me encanta el Arsenal. Soy muy feliz de formar parte de este club. Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal. Los aficionados son muy apasionados y aman a los jugadores", recalcó Ceballos.

Es muy fácil adaptarse al club porque te hacen sentir desde el primer día como si llevaras toda la vida. Estoy encantado de cómo me están tratando y todos han depositado mucha fe en mí", explicó el centrocampista en la entrevista.

Ceballos, 'Man of the Match' en el Arsenal - Burnley. Foto: Twitter (@Arsenal)

La confianza, clave

El futbolista quiso diferenciar su paso por el Madrid del fútbol que realiza en su nuevo club, destacando la confianza de Unai Emery en él desde el principio:"Hay que ser realistas y los dos buenos partidos que he jugado en el Arsenal nunca los tuve en el Real Madrid. No jugué muchó en el Madrid, pero es verdad que cuando jugué, no lo hice como yo puedo hacerlo. Esto tiene que ver con la confianza también, pero tengo que hacer autocrítica".

Sobre el entrenador ha querido tener unas palabras de agradecimiento: "Emery me conoce bien y quiere que me muestre mi personalidad, mi deseo de aprender. Puedo jugar como 8 o como 10, pero siempre sintiendo la responsabilidad de liderar, queriendo la pelota en los momentos difíciles.

"No me escondo. Lo que de verdad diferencia a los buenos jugadores es cuando dicen 'aquí estoy' en los malos momentos, cuando el equipo te necesita", quiso aclarar el jugador en la entrevista para el periódico inglés.

