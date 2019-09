Mourinho se rinde a Cristiano: "Es un fenómeno, cuando tenga 50 seguirá marcando"

Cristiano Ronaldo y José Mourinho estuvieron juntos en el Real Madrid durante tres temporadas. A pesar de que comparten nacionalidad y tenían una buena relación, la salida del técnico del equipo no fue precisamente amistosa con la mayoría de los jugadores, incluido el ahora futbolista de la Juventus de Turín.

A pesar de los rumores que apuntaban a una mala relación entre ambos, el entrenador del Manchester United admira a su compatriota. Mourinho ha dado una entrevista al canal de televisión portugués '11', elogiando al delantero: "Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top".

Ha querido resaltar las cualidades no solo físicas del jugador, sino también su actitud en el campo. "No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también", afirmó el luso.

Mourinho y Cristiano Ronaldo en su época en el REal Madrid. EFE

Para Mourinho no es extraño el potencial del exmadridista, destaca su faceta más competitiva: "Cristiano es un fenómeno. Es alguien que solo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada".

Cuando llegó el turno de hablar del futuro de Cristiano, tras 16 años como jugador profesional: "Yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y FIFA lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así".

