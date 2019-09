Masip, sobre Lunin: "Cada uno quiere jugar, somos egoístas todos"

Lunin fue cedido al Valladolid durante el mercado de fichajes de verano. Ante la primera decisión de Keylor Navas de continuar en el Real Madrid, el club blanco decidió que lo mejor era que el ucraniano saliese para tener minutos en un equipo de Primera División. Pero el resultado en las primeras semanas de competición no ha sido el esperado.

Masip es el guardameta titular en el equipo pucelano y ahora ha hablado sobre la competencia sana que hay en el Valladolid y el debate que se ha creado por las repetidas suplencias de Andriy Lunin. "El ambiente con él es normal, como siempre. Competencia sana con todos los compañeros. Con ella crecemos todos. Eso lo genera la prensa y os gustan esos debates", ha asegurado.

"Nosotros nos centramos en trabajar, en mejorar y en ayudar al equipo. Después decide el míster. Cada uno quiere jugar, somos egoístas todos y esto es lo que hay", ha señalado Masip respecto a su situación y a la del joven portero madridista.

Jordi Masip EFE

El ex del Barcelona es, hoy por hoy, el titular en el conjunto blanquivioleta: "Yo agradecido, trabajo para eso. Estamos ahí todos para hacerlo lo mejor posible. Me aferro a hacerlo bien y que no me quiten nunca. Será difícil, hay momentos buenos y malos".

Lunin, a la espera

Después de ser suplente habitual en el Leganés la pasada temporada, Lunin quiere sentirse importante y ganar minutos importantes para regresar al Real Madrid el próximo curso con más experiencia. El plan es que en junio coja el Ave de vuelta a la capital española y ser el segundo de Courtois. El club blanco decidió hacerse con sus servicios el año pasado y la confianza en su proyección es máxima, no en vano se llevó el Guante de Oro en el pasado Mundial sub20.

