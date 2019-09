Sergio Ramos: "Pogba tiene abiertas las puertas del Real Madrid"

Sergio Ramos se encuentra en Inglaterra promocionando su nuevo documental estrenado en la plataforma Amazon Prime. El capitán del Real Madrid aprovechó para conceder una entrevista a los rotativos británicos Express y Daily Mail. En el primero analiza el posible fichaje de Pogba por el Real Madrid, mientras que en el segundo en repasa su vida y toda la actualidad que le rodea a él y al conjunto blanco.

Fichaje de Pogba

"El Real Madrid siempre tiene la puerta abierta para jugadores tan buenos como él. Para mí Pogba es uno de los mejores del mundo. Es un futbolista diferente. Ha demostrado su nivel en la Juventus y en el Manchester United. Aporta equilibrio a sus equipos. Tiene un físico increíble y su influencia en ataque es muy alta".

Gen competitivo

"Me gusta competir en todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto. Incluso jugando con mis hijos me gusta ganar. Así soy".

Objetivos de temporada

"Después de una racha ganadora durante mucho tiempo, hay un punto de inflexión. Nosotros hemos parado de ganar, pero no estamos cansados de hacerlo. Es algo que ha sucedido y tenemos que reiniciar. Tenemos nuevos jugadores en nuestro equipo. Ahora tenemos nuevas personas en nuestro equipo. Aquí estás obligado a ganar todos los años, siempre somos candidatos. Tenemos que desquitarnos de una mala temporada y estamos con hambre de títulos. Creo que será un buen año, pero debemos empezarlo bien".

Regreso de Bale

"Bale es un gran jugador. Ha sido muy importante para el club desde que llegó. En la prensa aparecen muchas cosas, algunas son ciertas, otras no. Vivimos en este mundo y tenemos que estar por encima de todo eso"

Gareth y el golf

"Sobre todo lo que se ha dicho sobre Gareth, creo que el tiempo lo pone todo en su lugar. Independientemente de lo que haga cada jugador en su vida personal, creo que debería respetarse. No debería hablarse de él fuera del campo. Somos libres de hacer lo que queramos con nuestro tiempo libre. Eso si, profesionalmente, te debes a tu club y debes ser lo más honesto posible. Después, depende de cada persona volver a casa con la conciencia tranquila o".

Nuevo Zidane

"Zidane sigue siendo la misma persona que antes. Mantiene su esencia como entrenador, pero ahora es mejor porque tiene más experiencia".

Documental de su vida

"Nunca sabes cuándo será el mejor momento para filmar un documental. Lo hice en na temporada difícil, si lo hubiera sabido tal vez habría comenzado a grabarlo hace tres años. Pero creo que es bueno ver el sufrimiento y el dolor que hay detrás de un jugador de fútbol, y también el esfuerzo y el sacrificio que implica estar aquí. Creo que verán un lado de mí más conmovedor, puede ser más entretenido que si solo salierán éxitos".

Una de las razones por las que acepté hacer fue para intentar dejar algún tipo de legado, tal vez para un niño que tiene un sueño en la vida y también para mis fans, para darles una versión distinta de mí mismo. Quería que vieran mi pasión y mi lado familiar. Es una forma de darles las gracias. Y para las personas que me critican, quizá esto les dará más información para tener un idea adecuada de mí".

