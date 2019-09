René Ramos: "Espero que Sergio se retire en el Real Madrid, es su deseo"

Este viernes se estrena el documental que Sergio Ramos ha hecho para Amazon. Antes, este mismo martes ha tenido lugar la premiére, a la que han acudido rostros muy conocidos de la sociedad española y también del Real Madrid. Compañeros como Lucas Vázquez o Modric, así como Zidane o Florentino Pérez no han fallado a la cita.

Antes de entrar a la sala, algunos de los protagonistas han hablado ante los medios de comunicación. Uno de ellos ha sido René Ramos, el hermano y representante del futbolista. El reconocido agente ha dejado entrever que la renovación del defensa está más encaminada de lo que parece.

"Espero que se retire en el Real Madrid. Siempre ha sido su deseo y el del club", ha asegurado René en la premiére del esperado documental producido por Amazon Prime Video. Este guion es el mismo que ha seguido el propio jugador durante sus encuentros con la prensa con motivo del estreno.

Sergio Ramos, durante el calentamiento del Real Madrid en el Santiago Bernabéu Reuters

El propio Sergio Ramos ha señalado que no le "preocupa" que le queden dos años de contrato con el club blanco ya que no se ve "en otro equipo que no sea el Real Madrid". La fecha en la que vence el actual acuerdo con el conjunto merengue vence en junio del año 2021.

Renovación, en camino

Durante esa presentación de 'El corazón de Sergio Ramos', René Ramos también ha dado alguna pista sobre la esperada renovación del capitán del Real Madrid y de la selección española: "¿Prolongar contrato? Si las dos partes están de acuerdo. Creo que están en el camino de entenderse antes o después".

Después de varios rumores sobre una posible salida rumbo a China, Ramos salió 'al ruedo' para asegurar que no se iba a mover del Real Madrid. Su renovación ya comienza a dar que hablar y es un tema que seguirá sonando a lo largo de los próximos meses.

