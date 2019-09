"Si Neymar tuviera la cabeza de Cristiano podría ser de los mejores de la historia"

Jorge Jesús, exentrenador del Benfica y actual técnico del Flamengo, ofreció una entrevista al medio brasileño Globo Esporte en la que se pronunció sobre muchos de los mejores futbolistas de la historia. De hecho, el portugués destacó el potencial de Neymar, aunque cree que necesita "cambiar".

Neymar y Cristiano

"Neymar podría ser de los mejores de la historia. Podría alcanzar un nivel muy alto si tuviera el entrenamiento y la cabeza de Cristiano. Si no cambia no llegará a ese nivel. Si el chip de su cabeza no cambia, no lo hará. El placer de tener otras cosas fuera del campo... Si esto es más fuerte, nunca serás el mejor. Cristiano tiene el placer y la pasión por el fútbol, que son mucho más fuertes que otros atractivos fuera del campo. Es la diferencia", afirmó.

Ronaldo y Messi

"Para mí, Cristiano es el mejor. Es el símbolo de lo que es el fútbol actual. Marca 30, 40 o 50 goles por temporada. Messi es diferente. Cristiano no necesita tanta nota artística para hacer lo que hace Messi. Son los dos futbolistas más grandes", aseguró.

Cristiano como ejemplo

"Todos tendrían que fijarse en Cristiano. Pero no por su calidad, sino por lo que es como profesional, por cómo llegó allí. Debería ser un ejemplo para todos. Esa debería ser una lección para todos los niños que quieren ser futbolistas", añadió.

Mejor de la historia

"Nunca he visto jugar a Pelé, Puskas o Garrincha. He visto los últimos años de Maradona, a Messi y a Cristiano, que son dos extraterrestres. Tienen diferentes estilos, pero están fuera de lo común. Pero su final está llegando, porque todo acaba. No se quien es el mejor de la historia... Maradona era top; mi ídolo era Cruyff; Messi es top también; Ronaldinho... Neymar con otra mentalidad".

