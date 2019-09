El Real Madrid no se olvida de Rafa Nadal y le felicita tras ganar su 19º Grand Slam

Rafael Nadal en la final del US Open 2019

US OPEN

La victoria de Rafa Nadal en el US Open no deja de acumular reacciones. El tenista español conquistó su 19º Grand Slam y se encuentra a tan solo uno de igualar los de Roger Federer. Una gesta que una institución como el Real Madrid no quiso dejar escapar para felicitar al de Manacor.

Los blancos enviaron un mensaje de felicitación a Rafa tras el partido, a través de sus redes sociales. Una forma de homenajear de forma pública a uno de los socios de honor más importantes de la historia de la entidad merengue.

"Un deportista ejemplar sin límites. Enhorabuena por tu gran triunfo en el US Open, Rafa Nadal. El Real Madrid está muy orgulloso de ti y de que seas socio de honor de nuestro club", espetó el Real Madrid en un breve comunicado en su cuenta oficial de Twitter tras el encuentro.

Con esta victoria, Nadal consigue así sumar otro título y se queda a sólo 640 puntos del número 1 de la ATP, Novak Djokovic. Una carrera de fondo con el serbio y Federer por seguir derribando barreras en el mundo del tenis.