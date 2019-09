El plan de Van de Beek para acabar en el Real Madrid en 2020

El de Donny Van de Beek fue uno de los nombres que más sonó relacionado con el Real Madrid el pasado verano. El centrocampista holandés estaba atado por el club blanco. El acuerdo con el jugador era total y las negociaciones con el Ajax estaban muy avanzadas, sin embargo Zinedine Zidane lo paralizó todo. El 2 de septiembre acabaría con Van de Beek en las filas del club ajacied pese a todo los rumores que circularon a su alrededor.

Zidane frenó el fichaje de Van de Beek, como ya hiciera con Eriksen durante las primeras semanas del mercado. No quería a nadie en el centro del campo que no fuera Paul Pogba. Sabía que cualquier otro fichaje podía acabar con las opciones de ver de blanco al centrocampista francés, aunque finalmente la historia no terminara con final feliz. Pogba era fundamental en su dibujo y se enrocó en su contratación, pese a que en el club sabían que era realmente complicado sacarle de Manchester.

Van de Beek quería jugar en el Real Madrid. Se mostraba emocionado por la posibilidad de jugar en el trece veces campeón de Europa, pero seguir en el Ajax sabe que es una buena alternativa. Otro año en el Johan Cruyff Arena puede ser provechoso para él y el Real Madrid también lo ve así. A sus 22 años, tampoco hay que correr prisas con él aunque el objetivo fuera incorporarle esta temporada. Por delante se le presenta un curso en el que el holandés ha de dar un paso adelante.

El interés del Real Madrid le perseguirá jornada tras jornada. Sabe que estará toda la temporada seguido de cerca desde las oficinas del Santiago Bernabéu, casi como de un cedido se tratara. Lo más probable es que el próximo verano se vuelve a la carga por él y no puede permitirse bajar su rendimiento. Sus números a batir, los del año pasado, no son pan comido: 17 goles y 13 asistencias. El 'problema' al que se enfrenta el Madrid al no haberle fichado este verano es que Van de Beek se salga y su precio aumente.

Van de Beek, sin De Jong ni De Ligt

Durante todo el verano se habló que el Ajax habría dejado salir a Van de Beek por una cifra que superara los 50 millones de euros. Un precio inferior a lo que Barcelona y Juventus pagaron por sus ya excompañeros Frenkie De Jong (75 millones) y Matthijs De Ligt (85), respectivamente.

La salida de De Jong le deja al mando de la sala de máquinas del Ajax. Pese a no ser el mismo perfil de jugador, los galones recaerán ahora sobre Van de Beek. Es ya indiscutible en el esquema de Ten Hag y la responsabilidad la compartirá con el tridente de ataque entre Ziyech, Tadic y David Neres.

Van de Beek, además, tiene que convencer a Zidane. El 'no' del técnico francés es su máxima motivación para brillar esta temporada, aunque la decisión de Zidane fuera para presionar por Pogba. Donny se prepara para en 2020 aterrizar en el club blanco.

