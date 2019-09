Kroos da un paso al frente para ser uno de los líderes del nuevo Real Madrid

Toni Kroos (Alemania, 29 años) es uno de los principales baluartes del nuevo proyecto de Zinedine Zidane en el Real Madrid. El técnico confía en el 'panzer bávaro' y ante la ausencia de nuevos fichajes que apuntalen la medular blanca, es más necesario que nunca que el alemán de un paso al frente y demuestre su liderazgo sobre el terreno de juego para guía al equipo.

La temporada pasada estuvo en el foco de las críticas, ya que no pasó por su mejor curso; incluso él mismo lo llegó a reconocer públicamente, señalando "ningún jugador ha llegado a su nivel top como otros años". Aún así el Real Madrid ratificó su confianza en su figura transmitiéndole que será el timón del equipo en los próximos años.

En mayo, el club blanco blindó a Kroos con un nuevo contrato hasta 2023. Toda una declaración de intenciones a favor del alemán y que daba carpetazo a todos los rumores que circulaban en torno a la posible salida del ex del Bayern. "El Real Madrid y yo tenemos una relación muy especial. Ellos siempre han confiado en mí y yo creo que les he ayudado en las victorias, ahora vamos juntos a por más títulos", espetó el jugador por aquel entonces tras ampliar su vínculo contractual con los blancos.

Heredero de Modric

Con la edad de Luka Modric (33 años), en Chamartín no se pueden permitir la hipotética perdida simultánea de sus dos comandantes en la medular; sobre todo a medio plazo. Kroos aún tiene 29 y tendrá que ir cogiendo el testigo del croata en el centro del campo, con vistas a erigirse como capitán general cuando su compañero no esté.

Además, este año Luka se tendrá que dosificar más y él tendrá que ganar protagonismo, ya que no hay otra alternativa al croata (al margen de él) para dirigir el juego del Real Madrid. Ni Fede Valverde, ni Casemiro son centrocampistas que puedan dirigir el juego del equipo, ya que se trata de pivotes de otro corte totalmente distinto.

Kroos sabe que está en el momento perfecto de madurez para dar un paso al frente. Su rendimiento y su capacidad de liderazgo marcará su futuro en el Real Madrid de cara a los próximos años. El conjunto blanco no espera a nadie y el alemán debe aprovechar su oportunidad esta temporada tras un año deportivo muy inestable.

Paso a un lado con Alemania

El propio jugador es consciente de la situación, pero sabe que la edad no perdona. Algo que podría haber desencadenado sus primeros movimientos para cubrirse las espaldas, y que explica la posible retirada que puede protagonizar en la selección en 2020. "Creo que después de la Eurocopa es un buen momento para pensar en la retirada. No me suicidaré si no termino mi carrera ganando una Euro", espetaba el jugador en su última concentración con la Mannschaft.

Con la confianza del club y su entrenador bajo el brazo, Kroos tiene ante sí la gran oportunidad de su carrera para convertirse en un emblema del nuevo proyecto del Real Madrid; sobre todo porque la ausencia de fichajes galácticos, al margen de Eden Hazard, abre la veda para nuevos líderes blancos que se sumen a todo un capitán como Sergio Ramos.

