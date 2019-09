Jovic se lesiona con Serbia y los problemas se le acumulan a Zidane

Las lesiones se siguen cebando con el Real Madrid en este arranque de temporada. Desde el verano, Zidane y el cuerpo técnico han tenido que afrontar numerosos imprevistos físicos de su plantilla que ya alcanzan la decena. El último en caer es ahora Luka Jovic, que se ha visto afectado por el virus FIFA. La Federación Serbia informaba este domingo que su delantero estaba lesionado.

Serbia no especifica qué tipo de problema sufre Jovic. Tampoco sí ya llegó a la concentración de su selección arrastrando algunas molestias. Lo que sí es cierto es este sábado se le quiso reservar en el partido contra Portugal, pero saltó al terreno de juego en el minuto 87. Se desconoce si durante ese corto espacio de tiempo que saltó al campo se pudieron agravar sus problemas físicos.

Jovic no podrá jugar contra Luxemburgo, el rival de su selección del próximo martes. Tumbakovic, seleccionador serbio, no podrá contar con Jovic, al que por ahora no han liberado para que pueda regresar al Madrid para empezar a tratar su lesión.

Con la lesión de Jovic, a Zidane se le suma otro problema. Ante el Villarreal apostó por el delantero serbia en una punta de ataque que compartió con Karim Benzema. El técnico francés experimentó con dos nueves, dando a Jovic su primera titularidad, pero ahora deberá dar un paso atrás si se acaba confirmando que el '18' blanco no puede jugar el fin de semana que viene contra el Levante.

Jovic todavía no ha marcado con el Real Madrid, pero en La Cerámica dejó muy buenas sensaciones. El serbio es el delantero que el conjunto merengue echó en falta la temporada pasada y por eso crucial que vaya sumando minutos y oportunidades en este inicio de curso. Su taconazo ante el Villarreal dejó patente lo que puede aportar este jugador.

