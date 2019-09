Bale explica por qué vuelve a tener confianza en el Real Madrid

Gareth Bale sigue concentrado con la selección de Gales y este lunes afronta un partido contra Bielorrusia. El delantero del Real Madrid ha vuelto a comparecer en rueda de prensa antes del choque y se ha vuelto a referir a su estado anímico y el físico tras un verano muy complicado en el que solo se habló de su salida del club blanco, que acabó quedándose en nada.

Ahora vuelve a sonreír con Gales, pero reconoce que entró en una "espiral descendente" a lo largo del verano: "Marcar goles y jugar bien genera confianza. Cada jugador, con más confianza, juega bien y marca más goles. Puedo marcar algunos más y seguir ayudando al equipo. Al entrar a los partidos de verano no tenía esa forma física en la que quería estar. Creo que cuando no estás completamente en forma en términos de aptitud física, no puedes hacer lo que quieres y te frustras. Es una especie de espiral descendente", afirma.

Su buen rendimiento en los partidos contra Celta, Valladolid y Villarreal y este viernes marcaba con su selección ante Azerbaiyán: "Esos partidos ya se fueron, ahora estoy en buena forma y estoy completamente en forma. Ahora tengo partidos y voy con confianza. Eso ayuda a poder marcar y hacer físicamente lo que quieres hacer", dice.

Gareth Bale celebra un gol con Gales junto a sus compañeros Reuters

El billete para la Eurocopa 2020

También habló de su selección y las aspiraciones que tiene para lograr el billete para la Eurocopa 2020: "Sí, definitivamente. De lo contrario no estaría aquí, no estaría perdiendo el tiempo. Me encanta jugar para mi país, me encanta tratar de clasificarnos para los torneos más importantes y probarlo en la Eurocopa 2016 te da el hambre de volver a hacerlo y experimentar lo que hicimos. Todos creemos plenamente que podemos y esperamos que el público todavía crea y nos brinde todo el apoyo que necesitamos. El partido del lunes será muy importante para nosotros", explica.

[Más información: Bale y su felicidad, clave para empezar de cero en el Real Madrid]