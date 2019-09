Vinicius sufre la 'novatada' con Brasil: el vídeo viral del madridista cantando y bailando

Vinícius JR lleva el ritmo en la sangre. La selección brasileña está concentrada en Miami preparando los encuentros amistosos ante Perú y Colombia. Tras una comida, los compañeros pidieron al madridista que cantara y bailara para celebrar su regreso con el equipo tras su lesión. Su amigo Lucas Paquetá ha publicado el vídeo a través de sus redes sociales causando sensación entre sus seguidores.

Es probable que el brasileño debute con la absoluta ante Colombia. Es a segunda vez que ha sido convocado con la canarinha. La primera fue el pasado febrero, pero una grave lesión de tobillo le impidió estrenarse con el combinado nacional. Ya sin molestias de por medio, ha sido convocado de nuevo con su país.

En rueda de prensa declaró hace unos días su ilusión por viajar con sus compañeros, a pesar de los malos momentos vividos por la lesión: "Todo es parte del camino. En el mejor momento de mi carrera, me lesioné y no pude venir, pero sabía que Dios tiene un propósito para mí, y mi familia me aseguró que todo llegaría en su momento adecuado. Ahora estoy aquí con el equipo y estoy muy feliz", afirmó.

Vinicius Jr bailando con la selección brasileña. Vídeo (@lucaspaqueta)

Vinícius Jr no termina de ser imprescindible para Zidane. Ha disputado 118 de los 270 minutos posibles desde el comienzo de La Liga, a pesar de las bajas que tiene el Real Madrid.

