La sólida relación entre Benzema y el Madrid: "Sería extraño verlo con otra camiseta"

Óscar Ribot y Karim Benzema, en la sede de Best of You

Karim Benzema se ha convertido en uno de los jugadores más simbólicos del Real Madrid en los últimos años. A base de esfuerzo, el delantero francés se ha sobrepuesto a las críticas hasta erigirse como uno de los pilares del equipo, tal y como se vio la temporada pasada en la que marcó 30 goles. Por eso, es difícil entender que el club blanco y el delantero francés separen sus caminos a corto plazo.

Su representante y director de la agencia Best of You, Óscar Ribot, ha hablado en el reportaje que ha emitido RMC sobre Benzema y ha demostrado la sintonía total que existe entre Karim y el Madrid. "Benzema y el Real Madrid van juntos. Para mí sería extraño verlo en otro lugar con otra camiseta que no sea la del Real Madrid", apuntó sobre el futuro de su jugador.

Reconoce que Benzema es un jugador pretendido por muchos: "Muchos clubes se han interesado en Benzema. Muchos clubes están interesados en Karim". Pero no ve síntomas de que el '9' blanco tenga que buscar una salida: "La decisión es del Real Madrid, le quedan dos años de contrato y si le preguntas a Benzema...".

Benzema sobre el verde del Estadio de La Cerámica Reuters

Benzema pasa por uno de los mejores momentos de su carrera a sus 31 años. Tras haber tirado del carro la temporada pasada, se enfrenta a un nuevo reto en la que acaba de comenzar, que no es otro que devolver a lo más alto al club con el que ha conquistado cuatro Champions League. A su lado tendrá a Eden Hazard junto al resto de sus compañeros para lograrlo.

