Por qué el Real Madrid no fichó a Neymar ni a Pogba

Si por algo será recordado el verano 2019 es por Neymar Jr. (Brasil, 27 años) y Paul Pogba (Francia, 26 años). El mundo del fútbol estuvo pendiente de los movimientos de ambos futbolistas durante toda la ventana estival del mercado de fichajes. El Real Madrid tenía a las estrellas de PSG y United en su agenda, pero finalmente no concretó ninguna de las dos operaciones.

Tanto el brasileño como el francés no querían seguir en sus clubes y estuvieron peleando hasta el final por abandonar la Ligue 1 y la Premier League. No se trataba de operaciones sencillas, ya que estaban considerados como las máximas estrellas de sus equipos y sus directivos no estaban por la labor de facilitar ninguna venta.

Mientras tanto, en el seno del Real Madrid se iba a acometer una revolución, pero en Concha Espina no tenían intención de realizar locuras por ningún jugador. La dirección deportiva del club blanco, con Zidane como cabeza visible del nuevo proyecto, planificó un equipo de garantías para afrontar la nueva temporada, pero sin grandes dispendios financieros.

El Madrid se alejó de Neymar

Esto se ha ejemplificado con Neymar y la posibilidad de que recalase en el Real Madrid este verano. El fichaje del brasileño implicaba una operación cifrada en 500 millones de euros. Una cifra que en el club blanco no estaban dispuestos a asumir este verano y que finalmente terminó paralizando la negociación entre ambas entidades.

Neymar entrena con el PSG Reuters

La fórmula de la operación contemplaba dos pagos: uno económico, de 250 millones de euros, y otro con jugadores. El problema llegó cuando el PSG pidió que Courtois y Vinicius fueran los futbolistas incluidos en el intercambio. Una opción que el Real Madrid no barajó en ningún momento, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Los blancos consideraban al belga y al brasileño como dos pilares de futuro del nuevo proyecto,

Los contactos entre el club blanco y el padre del jugador fueron constantes en los últimos meses, pero el Real Madrid no se terminó de lanzar a por el fichaje del astro parisino. Y es que otra de las incógnitas que preocupaba en Concha Espina era que no existían garantías sobre las lesiones de Neymar, ya que el PSG no aceptaba fijar una cláusula de seguridad que impidiera un suicidio económico para el club de destino.

Pogba y la negativa inglesa

Sin la llegada del brasileño, Hazard ha sido el primer y único galáctico del nuevo proyecto. Un fichaje que Zidane tenía en su hoja de ruta junto al de Pogba, aunque finalmente el centrocampista tampoco pudo cumplir sus deseos de abandonar Old Trafford y enrolarse en las filas del Real Madrid.

Pogba y Solskjaer EFE

Los ingleses no se movieron de los 200 millones de euros iniciales que exigieron al Real Madrid por su traspaso. Una cantidad sobre la que se cerraron en banda, descartando cualquier tipo de negociación. Esta postura del United hizo que para el club blanco fuera inviable cumplir la petición de Zidane de fichar al astro francés.

A pesar de la dificultad de la operación, el Real Madrid no pierde de vista a Pogba. Los blancos quieren jugar una nueva baza para intentar hacerse con los servicios del galo. Y es que este acaba contrato en 2021, por lo que el próximo año, el Manchester United se vería obligado a rebajar sus pretensiones y permitir su salida.