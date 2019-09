Una nueva 'BBC' para Benzema: el tridente que quiere el Madrid

Karim Benzema se presenta ante otra temporada en la que deberá asumir grandes responsabilidades en el Real Madrid. La salida de Cristiano Ronaldo le puso más carga sobre sus hombros la campaña pasada, pero demostró que no le pesa. Los 30 goles que marcó le salvaron de la quema que hizo la afición contra la mayoría del vestuario blanco. Esta vez no le tocó a Karim y con razón.

Esta temporada ha empezado para él igual que terminó la anterior: a ritmo de goles. Benzema llega ya dos tantos en tres partidos y promete volver a ser crucial de cara a portería este año. Pero el Madrid ha trabajado este verano para que la responsabilidad goleadora no recaiga solo sobre sus botas.

La apuesta principal de Zidane para este curso seguirá siendo el 4-3-3 tras la llegada fallida de Pogba. El tridente de ataque seguirá recogiendo el protagonismo, como lo hiciera la 'BBC' durante la segunda era dorada de la historia del Real Madrid. Una época que anhela Benzema, donde no lucía como ahora, pero en la que conformaba un trío letal junto a Cristiano y Bale. Así lo recordaba en un reciente reportaje emitido por la cadena francesa RMC.

Benzema, la 'antiestrella'

A Benzema no le pesan los galones, pero siempre ha sido un jugador al que no le importa lucir menos si hace lucir más a sus compañeros. Es su mejor virtud, una que se encuentra en muy pocos futbolistas de su nivel, y que le ha hecho ser un jugador indispensable para (casi) todos los entrenadores que han pasado por el Real Madrid desde que fichara en 2009; un total de siete.

En el vestuario se le tiene una gran consideración y es que no hay futbolista que no se entienda bien con Benzema. Hace falta que algunos jugadores den un paso adelante para que Karim no se sienta solo de cara a puerta y pueda aprovechar los puntos fuertes de sus compañeros para elevar el fútbol del Madrid. Tendrá varias parejas para este curso y todas ellas disfrutan con el '9' a su lado.

Karim Benzema celebra su con Bale en el Real Madrid - Valladolid Reuters

Hazard, Benzema y... ¿Vinicius o Bale?

Eden Hazard será su mejor acompañante. Es el jugador franquicia, el sustituto de Cristiano y el socio para Benzema, que impulsa lo visto la temporada pasada. Una lesión del belga ha impedido verles juntos en partido oficial, pero ya durante la pretemporada demostraron que jugar juntos solo les dará beneficios a ambos.

La izquierda será para Hazard y la derecha se la disputarán Vinicius y Bale. Con el brasileño, Benzema ya mostró una especial sintonía el curso pasado. Arropó a la joven perla desde su llegada, siendo una especie de padrino. La relación es muy buena, aunque Vinicius no termina de arrancar este curso. Con el galés sobran las palabras. Ya son seis años a su lado y le conoce al dedillo. Para Benzema, que Bale no haya salido solo es una buena noticia.

