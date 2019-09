Kroos ve cerca su retirada de la selección de Alemania: "Me sentía cansado..."

La selección alemana se enfrenta este viernes a Holanda y Toni Kroos ha acompañado a Joachim Löw en la rueda de prensa de este jueves previa al partido. El centrocampista del Real Madrid es uno de los pesos pesados del vestuario de la Manchstaff y había muchas expectativas sobre lo que tenía que decir acerca de su futuro en la selección germana.

Kroos ya ha hablado con anterioridad que la próxima Eurocopa de 2020 será un punto de inflexión para su carrera como internacional. Kroos cumple 30 años el próximo 4 de enero y ya piensa en su retirada de la selección si cree que eso le impedirá desempeñarse correctamente a lo largo de la temporada con su club.

"Necesitaba descansar para ser más consistente en los partidos que tendremos. Me sentía más cansado de lo habitual cuando terminé la temporada y, además, arrastraba problemas físicos", dijo Kroos acerca de cómo terminó el curso pasado tras una temporada agotadora con el Madrid, tanto en lo físico como en lo anímico.

Kroos se entrena con Alemania Reuters

Su futuro adiós apunta a la Eurocopa 2020 y así se refiere Kroos a dicha posibilidad: "Creo que después de la Eurocopa es un buen momento para pensar en la retirada. No me suicidaré si no termino mi carrera ganando una Eurocopa", concluyó.

[Más información: Kroos: "El tiempo en el Real Madrid pasa muy rápido"]