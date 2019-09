Nueve jugadores del Real Madrid nominados al once del año de la FIFA

La FIFA y FIFPro han anunciado este jueves los 55 nominados que optatarán a estar en el FIFPro Men’s World11 2019. En otras palabras, los candidatos a formar parte del once del año del máximo organismo del fútbol profesional. Una terna de futbolistas que son elegidos con los votos de miles de jugadores de todo el mundo.

Barcelona y Real Madrid son los equipos que cuentan con más aspirantes a formar parte del mejor 11 mundial, cuyos integrantes se anunciarán durante la gala The Best el próximo día 23 en Milán. Los blancos tienen a nueve futbolistas entre los nominados, mientras que los azulgranas a once.

Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema y el nuevo fichaje blanco Eden Hazard, forman la terna de candidatos madridistas elegidos para optar al reconocimiento.

En los premios de 2018, el 11 mundial tuvo mayoría merengue: David De Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N'Golo Kante, Eden Hazard; Kylian Mbappe, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Domina la Premier y Brasil

En cuanto a competiciones nacionales, la Premier League inglesa sobresale por primera vez desde 2009. No obstante, con 21, tan solo tiene uno más que más que LaLiga, gran dominadora de este galardón en toda esta etapa. El Liverpool, ganador de la Liga de Campeones, cuenta con siete jugadores seleccionados entre los aspirantes, al igual que el Manchester City.

Por países Brasil domina la lista de 55 con una decena, mientras que Francia tiene siete y España es tercera con seis.

Diecisiete jugadores hacen su debut en esta relación, entre los que hay cuatro del liverpool, Alisson, Alexander Arnold, Robertson y Firmino. Los otros trece 'novatos' son Alex Sandro, Arthur, Laporte, Bernardo Silva, Eriksen, Tadic, Ederson, De Jong, Son, Cancelo, Koulibaly, De Ligt y Sterling. El argentino Sergio 'Kun' Aguero y el meta esloveno Jan Oblak vuelven a la lista. La última presencia del atacante fue en 2016 y del arquero en 2017.

Iniesta y Buffon, fuera

Por primera vez en los quince años de historia de este 11 el portero italiano Gianluigi Buffon no se encuentra entre estos elecciones, en tanto que el español Andrés Iniesta, que se marchó del Barcelona al Vissel Kobe japonés, está fuera tras doce consecutivas presencias desde 2007.

El único jugador que ha permanecido invariable en esta selección es el portugués Cristiano Ronaldo, exdelantero del Real Madrid ahora en el Juventus Turín.

Más de 23.000 jugadores profesionales han votado al mejor once de 2019, que han tenido que seleccionar un portero, cuatro defensas, tres medios y tres delanteros.

Aspirantes

Porteros:

-Alisson Becker (BRA/Liverpool)

-David De Gea (ESP/Manchester United)

-Ederson Moraes (BRA/Manchester City)

-Jan Oblak (SLO/Atlético Madrid)

-Marc-Andre ter Stegen (GER/Barcelona)

Defensas:

-Jordi Alba (ESP/Barcelona).

-Trent Alexander-Arnold (ING/Liverpool).

-Daniel Alves (BRA/PSG-Sao Paulo).

-Joao Cancelo (POR/Juventus-Manchester City).

-Daniel Carvajal (ESP/Real Madrid).

-Giorgio Chiellini (ITA/Juventus).

-Virgil van Dijk (HOL/Liverpool)

-Diego Godín (URU/Atletico de Madrid-/Inter).

-Joshua Kimmich (GER/Bayern Munich).

-Kalidou Koulibaly (SEN/Nápoles).

-Aymeric Laporte (FRA/Manchester City).

-Matthijs de Ligt (HOL/Ajax-Juventus).

-Gerard Piqué (ESP/Barcelona).

-Sergio Ramos (SP/Real Madrid).

-Andrew Robertson (SCO/Liverpool).

-Alex Sandro (BRA/Juventus).

-Thiago Silva (BRA/PSG).

-Raphael Varane (FRA/Real Madrid).

-Marcelo Vieira (BRA/Real Madrid).

-Kyle Walker (ING/Manchester City).

Medios:

-Sergio Busquets (ESP/Barcelona).

-Casemiro (BRA/Real Madrid).

-Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City).

-Christian Eriksen (DIN/Tottenham Hotspur).

-Frenkie de Jong (HOL/Ajax-Barcelona).

-Eden Hazard (BEL/Chelsea-Real Madrid).

-N'Golo Kante (FRA/Chelsea).

-Toni Kroos (GER/Real Madrid).

-Arthur Melo (BRA/Barcelona).

-Luka Modric (CRO/Real Madrid).

-Paul Pogba (FRA/Manchester United).

-Ivan Rakitic (CRO/Barcelona).

-Bernardo Silva (POR/Manchester City).

-Dusan Tadic (SRB/Ajax).

-Arturo Vidal (CHI/Barcelona).

Delanteros:

-Sergio Aguero (ARG/Manchester City).

-Karim Benzema (FRA/Real Madrid).

-Roberto Firmino (BRA/Liverpool).

-Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madrid-Barcelona).

-Harry Kane (ING/Tottenham Hotspur).

-Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich).

-Sadio Mane (SEN/Liverpool).

-Kylian Mbappe (FRA/PSG).

-Lionel Messi (ARG/Barcelona).

-Neymar Junior (BRA/PSG).

-Cristiano Ronaldo (POR/Juventus).

-Mohammed Salah (EGY/Liverpool).

-Heung-Min Son (KOR/Tottenham Hotspur).

-Raheem Sterling (ING/Manchester City).

-Luis Suárez (URU/Barcelona).

