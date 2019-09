Del Bosque analiza al Real Madrid: la 'Operación Neymar', los fichajes y la continuidad de Bale

Vicente del Bosque, ex seleccionador español y ex entrenador del Real Madrid, se refirió a la vuelta frustrada a la liga española del delantero brasileño Neymar y afirmó que si él fuera del club blanco o del Barcelona no le habría fichado.

"Creo que era bueno para la liga española que viniera, pero si yo fuera de algún club, no le habría traído. Igual que digo que es un jugadorazo, no me cae bien por otras cosas. Con el Barcelona se ha portado regular. O mal. O muy mal. Si haces una encuesta dentro del barcelonismo seguramente habría más de un cincuenta por ciento reacio a que volviera. Por algo será", explicó.

Inicio de Liga

En relación al arranque liguero, señaló: "Estamos en la tercera jornada. Hay dudas en todos los equipos. El Atlético va primero con nueve puntos pese a una reestructuración grande y sustanciosa. Que se esté comportando como lo está haciendo es de mérito".

Plantilla del Real Madrid

"En el Real Madrid tienen sus dudas y las dudas vienen porque tienen una gran plantilla. Igual que en el Barcelona las bajas de Messi y Suárez han sido muy importantes, la de Hazard también lo ha sido en el Madrid. Terminarán marcando goles porque tienen muchas llegadas y muchos recursos", opinó en el programa 'Estudio estadio'.

Continuidad de Bale

El club seguirá contando con el galés Gareth Bale pese a que parecía existir la idea de que saliera en verano: "A lo mejor no era extraño porque si el comportamiento del jugador no era el adecuado... Nadie pensaba que era malo, igual solo que no se adaptaba al Madrid. Muy poca gente le negaba sus cualidades. Creo que les va a dar rendimiento porque es muy buen jugador".

Salida de Cristiano

Sobre la venta de Cristiano Ronaldo, apuntó: "Modric, Kroos, Marcelo y Cristiano Ronaldo han sido claves en los últimos años del Real Madrid. El madridismo más recalcitrante pensaba que Ronaldo ya estaba amortizado y nos hemos dado cuenta, yo entre ellos, de que sí ha pasado algo con su baja".

Vuelta de Zidane

En cuanto a la elección de Zidane como entrenador después de que este dejara el cargo anteriormente, cree que la entidad tenía un problema y lo resolvió 'de la mejor manera posible' con su fichaje.