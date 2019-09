Las dos alternativas del Real Madrid a Pogba hasta 2020

A día de hoy, el futuro de Paul Pogba (Manchester United, 26 años) está lejos del Real Madrid. El mercado de fichajes cerró y el jugador tendrá que permanecer en Old Trafford, al menos hasta enero. Sin embargo, en el club blanco no se olvidan de él. Y es que para Zidane la llegada del francés es una cuestión de estado.

Recientemente, El BERNABÉU informó que en el Real Madrid se piensa en la opción de fichar al francés de cara a 2020. El centrocampista acaba contrato en 2021 y sería el momento perfecto para intentar hacerse con sus servicios, ya que el Manchester United estaría obligado a rebajar sus pretensiones, ya que de lo contrario podría salir gratis en dos temporadas.

Este verano la operación se frenó a tenor de las pretensiones que los ingleses mantuvieron inflexibles. Los de Old Trafford no se movieron de la cifra de 200 millones de euros que exigieron desde un principio por el traspaso de Pogba. Una cantidad con la que el Real Madrid no pudo maniobrar para cumplir con la petición de Zidane.

Los planes sin Pogba

Con el mercado de fichajes ya cerrado desde el pasado 2 de septiembre, y la negativa de 'Zizou' a aceptar nuevos fichajes como Van de Beek o Eriksen, el técnico francés tendrá que trabajar con los efectivos que tiene en la plantilla hasta el próximo año. Una terna de jugadores con la que espera poder afrontar la nueva temporada.

Actualmente el Madrid tiene en nómina a centrocampistas puros como Casemiro, Kroos, Modric y Valverde; además de otros ofensivos que pueden ser catalogados como mediapuntas (Isco, James y Brahím). Una vez la enfermería se despeje y los lesionados se recuperen, la plantilla contará con más opciones para la medular. Zidane deberá conseguir alternar entre estos dos grupos de centrocampistas para afrontar con garantías la 2019/2020.

Las variantes de Zidane

Una de sus alternativas es cambiar a un sistema más dosificador con solo dos pivotes (sistema 4-4-2 o 4-2-3-1), ya que James, Isco y Brahim podrían jugar con mayor libertad como centrocampistas ofensivos. Además, con este planteamiento el francés siempre tendría dos centrocampistas clásicos como recambio; vease la dupla Casemiro-Modric o Valverde-Kroos.

En el caso de que Zidane quisiera usar su icónico sistema 4-4-3, la alternativa es que uno de los tres mediapuntas juegue como interior (complicado) o en la tripleta de ataque. Esta última opción es complicada, ya que hay muchos delanteros que también piden sitio como para conseguir colocar a un centrocampista en un tridente ofensivo.

Es muy probable que Zidane utilice en grandes citas su icónico 'trivote galáctico' que tantos éxitos les ha dado, con Casemiro, Modric y Kroos dominando la sala de máquinas. Sin embargo, el francés sabe que los tres no pueden jugar todos los partidos por una mera cuestión de desgaste. En su mano estará conseguir encontrar una solución, al menos hasta que se vuelva a abrir el mercado.

