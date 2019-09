La ex de James le defiende: "Si va de fiesta o a hacerse las cejas, es problema de él"

Daniela Ospina, hermana de David Ospina, portero del Nápoles y ex pareja de James Rodríguez, ha respondido a las acusaciones contra el futbolista. El colombiano ha sido el centro de atención desde su vuelta al Madrid y no le paran de llover críticas, esta vez desde su propio país.

El jugador, quien sigue lesionado, fue recriminado hace unos días por Héctor Fabio Cruz, quien fuera director médico de la Federación Colombiana de Fútbol y de América de Cali. "Este muchacho está mal de la cabeza, no se prepara. Un jugador que pasa meses fuera de las canchas, de fiesta en fiesta, ¿cómo llega? Pues en el primer ciclo se va a quedar", afirmó el preparador físico tras la reciente lesión de James.

Por ello, Daniela Ospina ha querido ser contundente y negar los rumores de que el colombiano es una persona descuidada, que no se prepara: "De lo mucho que conozco de James, si hay algo que se puede destacar es su disciplina y su comportamiento para prepararse, yo no tengo por qué defenderlo, pero es la verdad. James es una persona que se exige al máximo y a veces, si hay algo en lo que haya pecado, es que se excede en su trabajo", declaró la mujer en una VBar Caracol, una televisión colombiana.

James Rodríguez ya entrena sobre el césped

"Antes de hablar debemos ponernos en los zapatos de los demás (…) Si va de fiesta, si va a hacerse las cejas, es problema de él, es su vida personal y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, por eso en sus vacaciones se divierte y pasa bueno", explica.

No solo eso, la ex de James declaró en una entrevista previa a la Copa América que el colombiano se estaba preparando para volver: "James sacrificó sus últimas vacaciones para estar en forma. Trabajó con un grupo especializado que él tiene, diferente a los preparadores de los equipos de fútbol, sólo para ponerse bien".

A su vez declaró la perplejidad que tuvo cuando se conoció su vuelta al Real Madrid, algo que ella no pensaba que fuese a ocurrir: "La vida le está dando a James una segunda oportunidad y espero que pueda aprovecharla. No me esperaba que el final fuera este, pero la vida da muchas vueltas"

Tanto es así que Daniela declaró que ella quería que el colombiano firmase por el Barça ya que es un club que se ajusta a su juego. "A mí me gustaría ver a James en el Barcelona. El juega con el balón en los pies, y ese es el juego del Barcelona, porque siempre tienen el balón en los pies", afirmó.

