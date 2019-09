Carvajal: "Preguntábamos a los brasileños si Neymar iba a venir al Real Madrid"

El mercado de fichajes durante las últimas semanas ha tenido un claro protagonista: Neymar Júnior. Los rumores le situaron tanto en el Barcelona como en el Real Madrid, y ante esta última posibilidad, Dani Carvajal ha opinado en los micrófonos de El Partidazo de COPE.

El lateral ha asegurado que cada día se leía una cosa diferente. "Preguntábamos un poco a los brasileños y nos decían que no sabían, que estaba en duda. La tarea de traerlo no es nuestra. Es top 3 y un jugador así es bienvenido en cualquier equipo", apuntó.

Sobre sus polémicas respuestas en Twitter a Eva Hache y al Atlético de Madrid, ha considerado que "no es que sea duro, es que cuando a uno le tocan la fibra pues salta". En el caso del conjunto rojiblanco, afirmó que no le parece "lícito" que una institución se meta con un determinado partido que no es de tu club".

Dani Carvajal, en el Villarreal - Real Madrid Reuters

"Y en lo de Eva Hache, no me pareció tampoco adecuado y le contesté. Cada español tiene sus pensamientos y su ideología y no creo que para expresarlo tengas que ridiculizar o faltar al lado opuesto", agregó.

También habló sobre la triste noticia del fallecimiento de la hija de Luis Enrique: "Es una desgracia para Luis Enrique y para su cuerpo técnico. Han estado muchos años juntos y también sufren. No sé en qué punto estaría Robert Moreno si Luis Enrique decidiese volver, lo que sabemos es que Robert está al mando y es nuestro seleccionador. Los jugadores debemos corresponderle y transmitir sus ideas al campo".

La posible llegada de Pogba

Acerca de la revolución en el Real Madrid, confiesta que en un equipo como el Madrid "no es fácil". "Todo el mundo quiere estar en el Madrid. Han venido jugadores que nos van a ayudar como Hazard, Militao, Mendy. Al final es complementar una gran plantilla con buenos jugadores, que todos nos ayudemos y seamos un club. Pogba sonó bastante, pero no podemos pensar en alguien que no está con nosotros", manifestó.

Por último, analizó la salida de Keylor Navas del equipo: "Keylor era mi compañero de taquilla y hablaba mucho con él. Quería jugar y al final creo que era la mejor opción para él".

