El Arsenal preguntó al Real Madrid por Vinicius este verano

Vinicius es uno de los protegidos del Real Madrid. El club blanco tiene depositadas muchas confianzas en él y se han encargado de echar abajo todas las propuestas que han llegado este verano por su joven perla. Ahora, el diario brasileño UOL descubre que el Arsenal también preguntó por Vinicius, pero se encontró con la negativa del Madrid.

El exfutbolista brasileño Eduardo Gaspar, Edu, es ahora el director deportivo del Arsenal y fue el principal interesado de los gunners en el fichaje de Vinicius. Edu preguntó por su compatriota antes de hacerse con los servicios de Nicolas Pépé, el fichaje de relumbrón que cerró el Arsenal este verano a cambio de 80 millones de euros.

El Madrid rechazó también al PSG

La respuesta del Real Madrid fue rotunda. Vinicius no está en venta y su salida no era una opción este verano. Fue el mismo escenario que encontró más tarde el PSG cuando quiso incluir al joven brasileño en la operación Neymar. El Madrid había ofrecido otros jugadores, pero entre ellos no estaba Vinicius, una pieza crucial en el proyecto blanco para el presente y el futuro.

Vinicius, en la concentración de Brasil. Foto: Instagram (@viniciusjunior)

Vinicius se queda y trata de convencer a Zidane. El brasileño no termina de arrancar con el técnico francés. Las lesiones le abrieron la puerta de la titularidad en la primera jornada, pero ha vuelto al banquillo en las dos siguientes. Le ha penalizado haber sido desplazado a la derecha, donde no termina de explotar sus cualidades. Esta temporada se le presenta una dura pelea por el puesto con Gareth Bale.

