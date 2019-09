Vinicius se moja con Neymar y habla sobre la posibilidad de jugar juntos en el futuro

Vinicius se encuentra concentrado con Brasil. Esta convocatoria podría suponer el debut del joven futbolista con su selección en los amistosos ante Colombia o Perú tras perderse la Copa América. El brasileño compartirá equipo con Neymar, futbolista que ha estado en el punto de mira durante los últimos meses por los rumores que le situaban en el Barcelona y el Real Madrid.

Al ser preguntado sobre si le gustaría jugar con él algun día, el delantero del equipo blanco ha querido bromear sobre el asunto y ha respondido lo siguiente: "Sí... El viernes", haciendo referencia al partido con Brasil. Además, ha asegurado que en el club no sabían nada al respeto sobre su posible fichaje. "No puedo hablar mucho de eso", agregó.

Sobre su convocatoria con la selección, Vinicius ha afirmado que "todo es parte del camino". "En el mejor momento de mi carrera, me lesioné y no pude venir, pero sabía que Dios tiene un propósito para mí, y mi familia me aseguró que todo llegaría en el momento adecuado. Ahora estoy aquí y estoy muy feliz", explicó.

Vinicius, junto a Neymar y Casemiro en la concentración de Brasil. Foto: Instagram (@viniciusjunior)

También confesó que está "feliz" por su trayectoria y por todos los que le ayudaron como Casemiro o Marcelo, ya que ellos le dieron siempre todo "el apoyo necesario para sacar lo mejor". En referencia al cambio de posición, indicó que "en todos los clubes, a los diestros les gusta jugar por la izquierda, como a Hazard, y aquí también".

"Cada uno tiene características diferentes y es el entrenador el que decide. Al principio siempre es muy complicado, pero me estoy adaptando bien en mi nueva posición. Estoy entrenando y pidiendo a Zidane que me ponga ahí. Izquierda o derecha, tener la posibilidad de jugar en ambos costados me ayuda. En el Madrid y en la Selección", concluyó.

[Más información en: Vinicius se 'resetea' con Brasil al lado de Neymar]