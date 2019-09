El mensaje que ilusiona al Madrid: James Rodríguez está "de vuelta"

La lesión de James Rodríguez asustó al Real Madrid. Tras las bajas de Marco Asensio, Eden Hazard y Brahim Díaz, la enfermería blanca estaba casi al completo. El colombiano fue el último jugador en ingresar, junto a Isco, por lo que todas las alarmas saltaron. Se trata de una lesión muscular en el sóleo derecho después de sentir molestias en el partido contra el Valladolid.

No obstante, no tiene la misma gravedad que en otras ocasiones. El delantero ya ha saltado al césped y se ha entrenado en solitario con ejercicios específicos. James no tardará mucho en volver a los terrenos de juego y así lo ha querido demostrar con un vídeo que ha compartido en las redes sociales.

El cafetero ha publicado en Instagram unas imágenes en las que se ejercita tanto en el gimnasio como en el césped. Además, acompañó esta publicación con un mensaje muy optimista: "De vuelta". Estas palabras ilusionan tanto al madridismo como a la selección colombiana que quieren ver como su jugador se reincorpora lo antes posible con el equipo.

James Rodríguez se ejercita en el gimnasio y sobre el césped

Después de varias semanas de incertidumbre, el futuro de James Rodríguez es de color blanco y no ha tardado en demostrar que quiere darlo todo en el terreno de juego para ayudar a su equipo.

Hasta el momento, tan solo ha podido estar presente en un partido del Madrid, en el que disputó un total de 57 minutos. Sin embargo, no hay la menor duda de que tendrá la oportunidad de dejarse ver e impresionar a Zidane cuando se recupere de su lesión. El objetivo es estar presente el próximo 14 de septiembre ante el Levante aunque en el club no correrán riesgos.

