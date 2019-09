Jadon Sancho se deja querer por Madrid y Barça: ya imagina su futuro lejos del Dortmund

Jadon Sancho es una de las mayores promesas del fútbol europeo. El extremo inglés ha explotado en el Borussia Dortmund y ha llamado la atención de los grandes equipos del continente. El Manchester United y otros clubes de la Premier sueñan con repatriarle, mientras su nombre ya se empieza a relacionar con Real Madrid y Barcelona.

Sancho ha hablado de su futuro y no se cierra ninguna puerta. Eso sí, admite estar feliz en el Dortmund y por ahora no quiere ni plantearse la posibilidad de salir. Aún así, se muestra abierto a volver a la Premier... y jugar algún día en España: "No puedo predecir el futuro, pero no me importaría. La Liga tampoco me importaría, pero aún no se sabe", dijo Sancho.

"Estoy feliz de estar jugando y eso es lo principal. Solo estoy ayudando a mi equipo y aprendiendo todos los días cuando estoy en el campo", explicó el futbolista británico. Sancho lleva 14 goles y 20 asistencias en solo 37 apariciones en la Bundesliga. "Realmente intento no prestar atención a lo que dicen los medios. Solo trato de mantenerme enfocado en mi juego", dijo. "Obviamente, estar en Alemania me ha quitado la presión de los medios y creo que eso realmente me está ayudando mucho y me mantiene concentrado", concluyó.

Jadon Sancho, durante un partido con el Dortmund Reuters

Sancho, una atracción para 2020

Sin duda, Jadon Sancho será uno de los nombres propios del próximo mercado veraniego. En 2020 los grandes clubes de Europa lanzarán sus redes sobre el exjugador del City y el Dortmund tendrá realmente complicado retener a su joven estrella.

