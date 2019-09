Bélgica no pone en peligro la recuperación de Hazard: le liberan para que vuelva a Madrid

El Real Madrid puede respirar tranquilo con Eden Hazard. El belga se encuentra todavía lesionado y está trabajando para volver lo antes posible a la dinámica de Zidane. Sin embargo, Bélgica le había convocado esta semana para el parón de selección, aunque finalmente los de Roberto Martínez han reculado y han liberado al jugador para que regrese a la capital española.

Todas las alarmas saltaron en el Real Madrid cuando Hazard fue convocado por la Federación de Bélgica para jugar con el equipo nacional. El jugador viajó con los informes médicos que acreditaban que aún no estaba disponible para jugar, aunque su seleccionador ya tranquilizó al club blanco asegurando que no iban a arriesgar con el ex del Chelsea.

