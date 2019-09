Al Khelaifi: "Neymar se puede ir si paga 300 millones"

Según el diario Le Parisien, el presidente del PSG se reunió con los capitanes del conjunto francés para aclararles la situación de Neymar. Al Khelaifi afirmó que el brasileño quería marcharse del club, pero que no sería una operación sencilla. El presidente lo tiene claro:"Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme: 300 millones".

Las informaciones del rotativo francés son que Al Khelafi no quería que el crack carioca se marchara y sólo sacaba pegas para su salida: "Pusieron todo tipo de dificultades al Barcelona para llevar a cabo la operación". En París ya eran conocedores de la situación económica del club culé: "El PSG sabía desde hace tiempo que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, afirma el diario francés.

A pesar de que el Barça sabe de lo complicado de fichar al futbolista del PSG, intentaron convencer al presidente del del club francés ofreciendo a Coutinho más 80 millones de euros, pero la oferta era insuficiente: "Llegaron casi con las manos vacías". Este primer intento de compra se produjo en una reunión el 13 de agosto concluyendo con que las intención del Barcelona era "impresentable".

Neymar se entrena con el PSG EFE

A tan solo unas horas de que se de cierre el mercado de fichajes, es casi imposible que Neymar se mueva del Parque de los Príncipes. El brasileño se marchó del Barcelona en el año 2017 convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia. El PSG pagó por él los 222 millones de euros de cláusula de rescisión que exigían los azulgranas.

