El día D: Areola, el enroque de Zidane con Pogba ¿y una "bomba"?

Este lunes a las 23:59 horas el mercado de fichajes echará el cierre y dictará sentencia de cara a la temporada 2019/2020; al menos hasta enero. En el entorno del Real Madrid se esperan con ilusión las últimas horas de la ventana estival, ya que no se descarta que el club blanco pueda realizar algún fichaje inesperado sobre la bocina. Todo ello con el objetivo de dar una pincelada final al nuevo proyecto madridista.

En la previa del partido de los blancos ante el Villarreal, Zidane ya se encargó de generar ilusión entre la afición del Real Madrid. El técnico francés aprovechó la rueda de prensa del sábado para dejar en el aire la posibilidad de que terminen fichando a un nuevo crack para la plantilla. "Hasta que el mercado cierre el lunes puede pasar de todo, incluso una o dos bombas", espetó el técnico. Una declaración de intenciones que generaba nuevas expectativas en la afición del Real Madrid.

La plantilla parecía cerrada desde hace días, pero el Real Madrid siempre ha mantenido la postura de que hasta el 2 de septiembre todo es posible. El club no se cierra a ninguna posibilidad, necesidad u oportunidad de mercado que pueda surgir hasta que el mercado eche el cierre de forma oficial. Algo que también refuta Dani Carvajal con sus declaraciones tras el empate con el Villarreal (2-2): "¿Bomba? Veremos si se ficha a alguno o si sale un compañero".

Keylor al PSG

El canterano y lateral dejó en el aire una posibilidad que ha terminado convirtiéndose en realidad: un jugador saldrá seguro de la plantilla. Y es que Keylor Navas tiene un acuerdo con Leonardo y Al-Khelaifi y hoy será anunciado su desembarco en París. Una operación que hará que Alphonse Areola (22 años, PSG) recale en el Real Madrid como cedido para sustituir al 'tico'.

Keylor Navas y Areola

Pogba y la medular

Mientras tanto, Zidane quiere apuntalar el centro del campo y se aferra a la posibilidad de que Paul Pogba (26 años, Manchester United) termine jugando en el Santiago Bernabéu. Una opción que es prácticamente imposible, ya que su club no quiere vender a la gran estrella de Old Trafford y el Real Madrid no llega a cumplir con las altas pretensiones (200 millones de euros) que tienen los ingleses.

Pogba y Solskjaer EFE

La única posibilidad de Zidane para apuntalar la medular es con jugadores como Bruno Fernandes (24 años, Sporting de Lisboa), Donny van de Beek (22 años, Ajax) o Christian Eriksen (27 años, Tottenahm). El primero de ellos ha sido relacionado con el Real Madrid en los últimos días y se especula que podría llegar a Chamartín por una cifra de en torno a 70 millones de euros. Es una de las opciones que maneja el conjunto blanco para su nueva medular.

Bruno Fernandes con el Sporting de Lisboa. REUTERS

Eriksen y Van de Beek, opciones blancas

Tanto Van de Beek como Eriksen son jugadores que anhelan jugar en el Real Madrid, por lo que se trata de operaciones sencillas de concretar. De hecho, ambos se ofrecieron públicamente este verano; incluso el holandés reconoció que había negociaciones con el club ajacied.

Van de Beek, en un partido del Ajax de Ámsterdam. Foto: Instagram (@afcajax)

Zidane debería aceptar al danés y al '6' del Ajax para dar otro aire al centro del campo del Real Madrid. Dos futbolistas con los que la cúpula del club blanco ya concretó un acuerdo este verano, aunque finalmente se vino a bajo por la negativa del técnico galo.

Eriksen, con el Tottenham Reuters

Neymar, descartado

En última instancia aparece Neymar Jr. El jugador estaba decidido a abandonar el PSG este verano, pero finalmente ha descartado prácticamente esta opción. De hecho, el Real Madrid tenía al delantero en su agenda como guinda final del proyecto pero finalmente se terminó alejando de él.

Neymar, en un entrenamiento del PSG Reuters

La operación del brasileño entraña un importante riesgo para el Real Madrid, tal y cómo informó EL BERNABÉU. El riesgo de lesión, el coste y las altas pretensiones del conjunto parisino hicieron caer el desembarco de Neymar en el Bernabéu. Su llegada a Concha Espina está descartada salvo sorpresa mayúscula en las próximas horas.

