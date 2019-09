Zidane no pierde la esperanza con el fichaje de Pogba

El mercado de fichajes cierra este lunes 2 de septiembre. Los clubes europeos apuran las últimas horas para cerrar sus plantillas y el Real Madrid es uno de los equipos que acapara la atención. El club blanco se encargó de perfilar su equipo a comienzos del verano, pero llega al último día de mercado sin haber puesto la guinda y con los casos de Neymar y Pogba sobrevolando semana tras semana las oficinas del Santiago Bernabéu.

Sí habrá movimientos el lunes, ya que será la fecha en la que se haga oficial el traspaso de Keylor Navas al PSG. El tico, que ha viajado con el equipo a Villarreal, partirá a París a cambio de 15 millones de euros más la cesión de Alphonso Areola, que será el suplente de Courtois la próxima temporada. Pero Zidane generó grandes expectativas este sábado en rueda de prensa.

"Una bomba, dos...", dijo Zidane acerca de lo que se podía esperar del último día de fichajes. Lo dijo con una sonrisa en el rostro, alimentando la duda de si se trataba de un farol o iba enserio. La realidad es que el Madrid tiene difícil acometer un fichaje de grandes dimensiones en las últimas 24 horas del mercado, pero en la cabeza de Zidane hay un nombre que sigue rondando: Paul Pogba.

Pogba y Solskjaer EFE

El United, firme en su postura

Si hay un fichaje que quiera el técnico francés, ese es el de Pogba. Lleva todo el verano insistiendo en que es el refuerzo que necesita para conformar la idea de equipo que tiene. Sin embargo, en el club blanco se han topado con un muro llamado Manchester United, que se ha mostrado infranqueable hasta ahora. Los red devils han resistido todas las intentonas merengues y poco les ha importado el deseo personal del propio jugador de salir.

Pogba lo sigue intentando. No quiere conformarse con jugar esta temporada la Europa League y cree que ha cumplido su ciclo en un United que no ha estado a la altura de los esperado. Además, sabe que el tren del Madrid es muy difícil que vuelva a pasar una segunda vez como para volver a dejarlo pasar. Además, los insultos tras fallar un penalti y las pintadas en la ciudad deportiva no han hecho más que aumentar su deseo de salir.

El United sigue en sus trece y sin sustituto (no ficharon antes del cierre de su mercado) es difícil que dejen salir a Pogba. El jugador sigue presionando para vestir de blanco y Zidane insiste en su fichaje. No pierde la esperanza y una oferta de última hora podría reactivar toda.

