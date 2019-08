Lopetegui, sobre el fichaje de Mariano: "Yo no pido a nadie"

Julen Lopetegui ha comenzado la temporada con el Sevilla de la mejor manera posible. El técnico vasco ha llegado este verano al equipo y ha conseguido dos victorias consecutivas en los primeros encuentros de Liga posicionándose en el primer lugar de la clasificación.

El entrenador vasco ha hablado este jueves sobre ciertas cuestiones relativas al equipo que dirige y a Mariano, que continúa siendo delantero del Real Madrid a la espera de concretar qué sucede finalmente con su futuro.

Lopetegui no ha querido mojarse hablando del todavía jugador blanco, por lo que ha asegurado que se centra en su plantilla y no en otros futbolistas: "yo no pido a nadie, estoy contento con mis jugadores. Me centro en ellos que son los que me van a ayudar a ganar al Celta".

Mariano celebra su gol al Fenerbahce REUTERS

El entrenador también dejó la puerta abierta a cualquier movimiento por parte del Sevilla, en lo que se refiere a fichajes o salidas del club, hasta que cierre el mercado: "Mientas el mercado está abierto todos los equipo están abiertos a que pueda haber algún cambio. Evidentemente Monchi y yo hablamos todos los días".

Mariano, a la espera

Varios equipos han mostrado cierto interés en el futbolista de ascendencia dominicana durante este verano y aunque el propio jugador ha manifestado que quiere continuar en la entidad merengue durante esta temporada, no está todo dicho. El jugador aún podría poner rumbo a Sevilla, aunque tanto el entrenador del club como el presidente, Pepe Castro, no han querido hablar sobre el tema.

