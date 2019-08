El Sevilla no habla del interés en el fichaje de Mariano

Varios equipos de España y Europa se han interesado por la situación de Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano aún no ha entrado en los planes de Zinedine Zidane esta temporada, un curso en el que sabe que está por detrás en la rotación de Benzema y Jovic. Sin embargo, el futbolista no baja los brazos y ha insistido en que quiere continuar en el Real Madrid durante la 2019/2020.

Uno de los equipos con los que se ha vinculado a Mariano es el Sevilla. Sin embargo, ha sido el propio presidente del conjunto hispalense el que ha salido al paso de los rumores. "No hablo de futbolistas que no son nuestro", ha dicho Pepe Castro ante los medios de comunicación. Unas declaraciones que ni confirman ni desmienten las especulaciones que relacionan al canterano merengue con el Sevilla.

Mariano Díaz se entrena con el Real Madrid.

Según informan diversas fuentes, Julen Lopetegui no cuenta con Dabbur. El delantero israelí no ha entrado en ninguna de las convocatorias del exseleccionador de España, pero Pepe Castro ha descartado su salida antes del próximo lunes 2 de septiembre: "No se escucharán ofertas por él. No va a salir". Sin embargo, sí que dejaba la puerta abierta a nuevas incorporaciones: "El mercado está abierto y todo puede ocurrir".

Una solución para Mariano

El futbolista hispano-dominicano se encuentra entre la espada y la pared. Quiere seguir en el Real Madrid, pero sabe a la perfección que de continuar en el Santiago Bernabéu, sus minutos serán incluso menos que el curso pasado. Durante la temporada 2018/2019, apenas entró en las rotaciones ni con Lopetegui, ni con Solari ni con Zidane. Las lesiones lastraron su estado físico y solo al final de la campaña comenzó a disfrutar de cierto protagonismo. Sin embargo, la llegada de Luka Jovic le relega a un tercer plano.

