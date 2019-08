Las señales de Neymar al Barcelona tras el partido contra el Betis

Este domingo a las 21:00 horas el foco en el fútbol europeo estaba puesto en dos núcleos: Barcelona y París. Barça y PSG jugaban a la misma hora contra Betis y Toulouse con el futuro de Neymar rondando la atmósfera en ambos escenarios. El brasileño no jugó en el Parque de los Príncipes, pero pareció que no perdió ojo de lo que ocurrió en el encuentro de su ex equipo.

El Barcelona se gustó y goleó al Betis y a Neymar le gustó o, al menos, eso es lo que dejó ver en redes sociales. Neymar dio 'me gusta' a dos publicaciones sobre la victoria azulgrana, que subieron Griezmann y Sergi Roberto celebran. Un guiño más de Neymar que está desesperado por salir este verano del PSG.

Los guiños a Madrid y Barça

Sin embargo, no es el primer guiño que lanza Neymar respecto a su salida. Su entorno está siendo muy activo en los últimos días entre la incertidumbre del futuro del astro brasileño. Su padre empezó a seguir a Sergio Ramos, mientras que uno de sus amigos cercanos (Diogo Canto) publicó una foto de Neymar en la celebración de La Liga, Copa, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa.

Cada paso que da Neymar es comentado en toda Europa. Ya es sabido que quiere salir a toda costa de París y así se entiende en cada uno de sus guiños, pero el PSG no le quiere regalar. De hecho, en Francia se habla que el emir de Catar habría dado un frenazo a su salida.

