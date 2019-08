Tuchel cumple las órdenes del PSG y deja a Neymar fuera de la lista

El brasileño Neymar no figura en la lista de convocados por el París Saint-Germain para el tercer partido de liga que esta noche les medirá al Toulouse en el Parque de los Príncipes.

Según el comunicado oficial, el jugador, que acaba de superar una lesión, se encuentra en fase de "entrenamiento", aunque el club aguarda que se aclare su futuro en medio de las tensiones sobre su salida antes de que se cierre el mercado de fichajes.

La convocatoria de Neymar hubiera provocado un plebiscito en el Parque de los Príncipes, que durante el primer partido de liga se pronunció de forma muy mayoritaria en contra de su continuidad en el club.

Neymar se entrena con el PSG EFE

El jugador más caro de todos los tiempos, por el que el PSG pagó al Barcelona hace dos años 222 millones de euros, ha mostrado su interés en cambiar de aires, algo que no ha gustado a los aficionados parisienses.

Tuchel le aparta

Aunque el parte médico del futbolista indica que está "listo para jugar", el futbolista todavía no se ha reincorporado en lo que va de temporada a la competición. El entrenador, el alemán Thomas Tuchel, reconoció en la rueda de prensa previa al partido que las cosas no están claras en este momento entre el jugador y el club y en esa situación no puede jugar".

Tuchel no cerró la puerta a la continuidad de la estrella brasileña e incluso aseguró que desde que ha vuelto a los entrenamientos el jugador se está comportando con una gran profesionalidad.

Tuchel y Neymar durante una sesión de entrenamiento del PSG EFE

Sin embargo, reconoció que la situación puede estar influyendo en el ánimo del grupo, que suma una victoria y una derrota en sus dos primeras jornadas, lejos de la dominación hegemónica de las pasadas temporadas.

Inestabilidad con Neymar

El año pasado, el primero del técnico germano en el banquillo, al que llegó en sustitución del español Unai Emery, el equipo encadenó 14 triunfos consecutivos y, sobre todo, se mostró muy superior a todos los rivales, una imagen que no están dando esta temporada.

Muchos achacan esa situación a la inestabilidad que procede de la situación de su jugador más emblemático, pero el técnico, que reconoce que es "molesto que toda la atención esté centrada" en el brasileño, matiza que sus futbolistas tienen suficiente experiencia para afrontar este tipo de situaciones.

Neymar y Tuchel Reuters

Por el momento, la ausencia de Neymar del grupo solo muestra una indicación: el PSG mantiene abierta la puerta para su salida. Como dejó claro Tuchel, solo una clarificación, es decir, la confirmación de que el brasileño seguiría esta temporada a orillas del Sena, le permitiría contar con su estrella ante el Toulouse.

Resta por ver si, aunque ausente, el jugador se convertirá en el fenómeno central en las gradas del Parque de los Príncipes. Otro plebiscito en su contra de los aficionados le alejaría un poco más de la capital francesa.

