Zidane: "Nos vamos con mal sabor de boca, merecimos más"

El Real Madrid ha pinchado en su primer partido de la temporada 2019/2020 en el Santiago Bernabéu. Los blancos empataron a uno en la visita del Valladolid a la capital española en la jornada 2 del campeonato doméstico. Karim Benzema marcó el gol del conjunto merengue en el minuto 82 y en el 87' empató Sergi Guardiola. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Lectura del partido

"Mal sabor de boca porque al final nosotros hicimos lo más difícil. Marcamos en la segunda parte, que no fue la mejor parte de nosotros hoy. Pero a los cuatro o cinco minutos nos empatan. Es complicado y difícil para nosotros. Creo que merecimos más. Tuvimos ocasiones, sobre todo en la primera parte, así que nos vamos con mal sabor de boca".

Gol en contra

"No es solo la pérdida del balón. Nosotros estamos fuera de sitio para defender y eso es un poco complicado. Hicimos lo más difícil que es marcar. Luego teníamos que haber mandado el balón a tomar por saco quedando tan poco tiempo para el final. Nosotros tenemos que crecer y jugar los noventa minutos. Hoy en día no se puede jugar cincuenta o sesenta minutos".

Más prácticos

"Bueno... es sobre todo teniendo el resultado en el minuto 82 hay que ser más prácticos cuando el partido te exige otra cosa. Hay que aceptar, que no era un partido trampa. Cualquier equipo puede venir aquí y hacerte daño. Nosotros tenemos que jugar noventa minutos. Si jugamos los noventa como lo hicimos en la primera parte, tenemos muchas opciones de ganar el partido".

¿Qué tal James Rodríguez?

"El partido de James ha sido bueno. Ha salido del campo porque estaba un poco tocado. Cuando un jugador tiene un poco de molestia preferimos no arriesgar. Un buen partido. Sobre todo la primera parte. Tuvo una muy buena ocasión".

James Rodríguez ante Kiko Olivas Reuters

¿Y Vinicius?

"La segunda parte ha sido un poco peor para nosotros, así que vamos a seguir trabajando".

No falta un referente

"No porque nosotros... Tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo. Jovic la primera que ha tenido, la ha mandado al palo. Karim -Benzema- ha marcado. De la segunda parte no podemos estar contentos, de la primera sí y de las ocasiones que hemos creado. Hace falta meter antes el primer gol para estar más positivos y tener más confianza. Tenemos que pensar que un partido son noventa minutos".

Petición a la afición

"Sí, lo noto. Se nota aquí en el Santiago Bernabéu. Ellos, el público, tienen que ayudarnos en esto. Nos tienen que apoyar. Igual que la gente ha celebrado muchas cosas nuestras, ahora deben estar con nosotros y ayudarnos".

Faltó fluidez

"No podemos hablar del físico. Estamos al principio de la temporada, si de físico estuviésemos mal... malo. La temperatura, el calor, es para los dos equipos. El problema ha sido que nuestro juego no es fluido. Pero no es físico, no vayas por ahí".

Luka Jovic tras estampar el balón en la escuadra Reuters

Dúo Jovic - Benzema

"Son jugadores importantes y puede ser una solución también. Jugamos 4-4-2 también y es una posible solución, sí".

Más uno

"No podemos estar ni contentos ni satisfechos con lo que hemos hecho en la segunda mitad. No es una derrota porque hemos conseguido un punto, pero hemos tenido posibilidades de ganar

