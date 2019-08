Sergio Ramos: "Neymar es de los tres mejores del mundo, un jugador top"

Sergio Ramos asumió la capitanía sin complejos cuando abandonó el club Iker Casillas y desde entonces no solo tira del carro, sino que también da la cara cuando las cosas no salen como se esperaba. El defensa andaluz habló en zona mixta después del empate ante el Valladolid en el Santiago Bernabéu.

"Hemos bajado el nivel físico, al final quizás no hemos dominado todo, hemos generado menos ocasiones. Al final un error, dejar de sumar los tres puntos. También la pena. Me hubiese gustado dar una alegría en casa, porque hay muchos aficionados que viven de ello. Nos vamos un poco jodidos a casa porque la gente venía con la mente limpia, olvidando lo de la temporada pasada. Ojalá nos sirva para aprender", ha dicho el capitán. "Esa presión aumenta un poco sabiendo que la temporada pasada no fue buena. Hoy te vas jodido por eso", añadió Ramos

También comenzó las palabras de Zidane sobre haber tenido que mandar el balón "a tomar por saco": "La comunicación en el campo también es muy importante. Nos dejamos llevar por el corazón, fuimos a buscar el segundo gol y paso esto. Quizá a lo que se refería nuestro entrenador es a ser contundente".

No podía faltar el tema estrella del momento: el fichaje de Neymar. "Creo que todo lo que se hablar de jugadores que no están es faltar a la plantilla. Es un jugador muy bueno, es indudable, si no hubiésemos empatado, no se hubiera preguntado. Esa pizca de fortuna que nos ha faltado hoy. Está entre los tres mejores futbolistas del mundo. Es top. Podemos competir de tú a tú con cualquier equipo. Nadie duda de que Ney es un grandísimo jugador. Es faltar el respecto a compañeros y jugadores que han llegado nuevos", apuntó el internacional español.

De James... a Keylor

"¿Refuerzos? Mientras el mercado siga abierto, siempre hay posibilidades. Pero somos los que estamos. Es el técnico el que toma ese tipo de decisiones. Para mí son buenísimos. Recuperar a Bale y a James, que es top, es importante y sano para la plantilla. Reactivar a jugadores como James o Gareth puede ser una solución para el míster", comentó sobre la situación de James Rodríguez y Gareth Bale.

James Rodríguez y Gareth Bale, en el Santiago Bernabéu EFE

Para finalizar, Sergio Ramos se refirió a su buen amigo personal Keylor Navas: "El debate en la portería siempre ha estado en el Real Madrid. Para mí Keylor es un gran amigo, está en el top tres de porteros. Ya pasó el debate con Casillas. Para mí la competencia es buena y es bueno tener a Keylor".

