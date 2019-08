Las primeras horas de Kubo en Mallorca: aterrizaje, 'Take 26' y pasillo de collejas

El Real Madrid hizo oficial la cesión de Takefusa Kubo al Mallorca para la presente temporada. El japonés tendrá la gran oportunidad de progresar en el conjunto balear al no tener hueco por las plazas de extracomunitarios en la primera plantilla blanca. El futbolista ya ha pasado sus primeras horas en su nuevo club.

El equipo mallorquín ha sacado a la luz un vídeo de su llegada a Mallorca. El centrocampista se ha trasladado desde Barajas a la isla balear. Una vez que ha aterrizado el avión, ha superado el reconocimiento médico y ha procedido a firmar el contrato que le unirá con la entidad para la temporada 2019/2020 en calidad de cedido.

"Estoy muy ansioso de poder jugar en Primera División. Y muy contento de poder hacerlo en el Mallorca. Me han dicho que el entrenador es muy bueno", afirmó el joven jugador a su llegada al aeropuerto.

Kubo ha realizado su primer entrenamiento con el Mallorca en el que no ha podido faltar el pasillo de collejas. El japonés no se ha librado de 'sufrir' esta tradición. A continuación, el futbolista ha vestido por primera vez la camiseta del equipo mallorquín y ha dejado al descubierto el dorsal que defenderá. El 26 ha sido el número seleccionado y lucirá 'Take 26' a la espalda.

[Más información en: Kubo, listo para jugar con el Mallorca: "Tengo muchas ganas"]