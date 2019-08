Neymar no jugará con el PSG: “La posición del club es clara”

Tomas Tuchel se encuentra en el epicentro del culebrón entre Neymar y el PSG. El técnico del conjunto parisino tiene que lidiar con las intenciones del brasileño de abandonar el conjunto francés este verano. Una decisión que hace que el club haya tomado la decisión de apartarle de los partidos del primer equipo.

El técnico no ha esquivado la posible salida de Neymar en rueda de prensa, aunque si ha destacado que de momento no jugará junto a sus compañeros: "La situación entre él y el club es siempre la misma. La posición del club es clara. Si la situación no se aclara no jugará. Si se aclara antes de mañana jugará".

A Tuchel le gustaría poder contar con el brasileño, pero de momento tendrá que esperar por decisión del club: "Neymar está cada vez más en forma, ha mejorado y ha estado trabajando con el equipo. Ha hecho todos los entrenamientos con buena intensidad".

Tuchel, durante un partido del PSG Reuters

"La situación puede afectar al equipo, pero todo el mundo sabe que hoy en día, un jugador como Neymar siempre es noticia. Tanto si está aquí como si no. Todo el mundo está acostumbrado a estas situaciones. Cada temporada ocurre lo mismo con los grandes jugadores, es normal. Nos tenemos que adaptar a ello, pero está claro que no es la situación ideal para el equipo", añadió Tuchel.

Madrid a la espera del Barça

Mientras se resuelve su futuro, a la espera de que Real Madrid y Barcelona avancen en las negociaciones con el PSG, los parisinos afrontan este domingo la tercera jornada de liga frente al Toulouse. Todo a falta de que el conjunto azulgrana presente la que podría ser su oferta definitiva para convencer a Leonardo y Al-Khelaifi. Y es que esta marcará la estrategia del club blanco con el brasileño.

