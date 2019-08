James Rodríguez puede jugar con el Real Madrid 832 días después

La situación de James Rodríguez en el Real Madrid es inestable. El jugador colombiano se encuentra en la rampa de salida, pero ningún equipo desembolsa los 50 millones de euros que el club blanco exige por su traspaso. Una situación que hace que el jugador se esté ejercitando con normalidad en la dinámica de Zidane a la espera de nuevos acontecimientos.

Desde las oficinas del Santiago Bernabéu se transmite que hasta el 2 de septiembre todo puede pasar. Hasta esta fecha James Rodríguez estará en venta, ya que Zidane no cuenta con él y el club está interesado en hacer caja con su salida para seguir financiando el nuevo proyecto; sobre todo porque las bajas son necesarias para concretar la posible llegada de Neymar, tal y cómo adelantó EL BERNABÉU.

James Rodríguez, antes de un partido de la Copa América Reuters

Estreno en el Bernabéu

Mientras tanto, el Real Madrid afronta este sábado su segundo partido oficial de la temporada. Los blancos se estrenarán ante su público en un partido muy especial. Y es que el Valladolid de Lunin y Ronaldo Nazario visita el Santiago Bernabéu con motivo de la segunda jornada de Liga.

Los blancos iniciaron el campeonato con una victoria contra el Celta de Vigo (1-3) en Balaídos. Zidane quiere seguir con la positiva dinámica en la que está inmerso el equipo y cuenta con todos los jugadores para cumplir su objetivo: "Aquí no hay partido trampa. No hay pequeños partidos. No puedes decir, vamos a jugar contra el Valladolid y vamos a ganar. Es un equipo que acabó bien y es valiente. Seguro que vendrán para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que crecer en lo que estamos haciendo, como en Vigo, e ir a más", espetó el técnico en rueda de prensa.

De momento, Bale fue titular en la primera jornada, a pesar de que semanas atrás estaba fuera del equipo y no contaba para su técnico. Algo a lo que puede aferrarse James, ya que el colombiano se encuentra a la espera de saber si ante el Valladolid tendrá sus primeros minutos de la temporada como jugador del Real Madrid.

El Real Madrid se entrena con James en el grupo

Titularidad contra el Sevilla en 2017

Ya hace 832 días que James no se enfunda la elástica merengue en un partido. Fue el 14 de mayo de 2017, durante la que hasta ahora es la última Liga cosechada por el Real Madrid. De hecho, esta fecha tuvo lugar justo una semana antes de que los blancos sentenciaran el título 16/17 en La Rosaleda.

Por aquel entonces Zidane estaba al frente del equipo y el conjunto blanco afrontaba la penúltima jornada de Liga recibiendo al Sevilla en el Bernabéu. James se enfundó la elástica madridista por última vez en casa. Ante 79.356 aficionados. Dejando a Luka Modric en el banquillo.

James Rodríguez contra el Sevilla el 14 de mayo de 2017. EFE

El partido contra los hispalenses terminó en goleada (4-1) y James tuvo la oportunidad de participar en el segundo gol para ayudar a Cristiano a conseguir un doblete. Un encuentro con sabor a despedida, del que se marchó aplaudido por la parroquia madridista. Meses después saldría cedido al Bayern Múnich, equipo en el que permaneció hasta este verano.

Este sábado el colombiano espera tener su gran oportunidad de disputar sus primeros minutos después de dos años, tres meses y 10 días. Todo ello a la espera de que lleguen ofertas concretas por él, ya que el Nápoles, club que más le ha pretendido este verano, no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para conseguir su fichaje. Mientras Ancelotti juega al despiste con James, el centrocampista intenta conseguir volver a sentirse futbolista en la capital.

