Butragueño: "¿Keylor? Es un jugador de la plantilla y estamos felices con él"

El Real Madrid vio escapar la victoria tras adelantarse en los últimos minutos del encuentro ante el Valladolid. Benzema consiguió anotar el primer tanto del partido para los blancos en el minuto 82 pero Sergi Guardiola volvía a poner las tablas en el marcador cinco minutos después. El equipo merengue da por finalizada la segunda jornada de La Liga con sensación agridulce.

Emilio Butragueño ha analizado el empate en el Santiago Bernabéu tras el encuentro: "Están en una dinámica muy positiva. El equipo mereció ganar el partido porque hicimos más que el Valladolid para ganar. Los jugadores han hecho un esfuerzo, el público venía con ilusión y luego también por el club. El resultado ante el Celta fue importante".

Al ser preguntado por la titularidad de James Rodríguez, respondió que es un jugador con "muchos recursos", es decir, profundidad, gol, pase... Además, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid consideró que pudo marcar dos goles y que es un jugador de "gran categoría mundial".

Karim Benzema dispara a puerta en el Real Madrid - Valladolid EFE

Acerca de la posible salida de Keylor Navas, aseguró estar "muy contento" con el costarricense. "Es un jugador de la plantilla, estamos felices", agregó. También habló sobre el mercado de fichajes: "No hablamos de ningún jugador que no pertenezca al Real Madrid. El partido ha transcurrido como ha transcurrido. Teníamos la victoria en las manos, pero esto es el fútbol. Queremos ganar, estamos en el Santiago Bernabéu. Aquí siempre queremos ganar y no podemos estar contentos. Esto es fútbol y hay que seguir".

Sobre el gol firmado por Karim Benzema, afirmó que es un "gran tanto" y un balón "peligroso" dentro del área. "Se revolvió fenomenal en un momento crítico. Fue extraordinario. Da una idea de los recursos que tiene Karim", concluyó.

[Más información: El Real Madrid vuelve al pasado y se deja empata por el Valladolid en el último momento]