Zidane: "No me imagino al Madrid sin Keylor, no contemplo su salida"

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la segunda jornada de Liga. El club blanco se enfrenta al Valladolid y Zidane compareció en rueda de prensa este viernes para analizar el partido. El técnico francés se puso ante los medios de comunicación para hablar sobre toda la actualidad blanca, con Neymar en el foco de atención.

Vuelta al Santiago Bernabéu

"Hay ilusión por volver a jugar en nuestro estadio. Es una alegría. Los jugadores están muy contentos de poder volver".

Los rumores sobre Keylor

"No veo la plantilla sin Keylor Navas. Es un jugador importante. Siempre lo ha sido. Yo no contemplo esa posibilidad. Keylor está aquí. Quiere jugar. quiere demsotrar que es tan bueno como los demás y está trabajando en este sentido. Siempre ha sido muy profesional. La situación es la misma. Voy a contar con él".

No habla de Neymar

"Sabéis que yo pienso únicamente en lo que vamos a hacer mañana".

Quiere que acabe el mercado

"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el 2 puede pasar de todo, como con todos los clubes. Algunos pueden venir, otros se pueden ir. Quiero que llegue el día 2 para que se acaben estas preguntas".

Se acabó la cláusula del miedo

"No controlamos esto. Lo importante son las reglas y lo que pase entre los clubes. Ahora ha cambiado eso. Los jugadores pueden jugar y tenemos que aceptarlo.

No se relajan contra el Valladolid

"Aquí no hay partido trampa. No hay pequeños partidos. No puedes decir, vamos a jugar contra el Valladolid y vamos a ganar. Es un equipo que acabó bien y es valiente. Seguro que vendrán para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que crecer en lo que estamos haciendo, como en Vigo, e ir a más".

No le preocupa el futuro de Neymar

"No. La verdad que lo que me preocupa es el partido de mañana".

La expulsión de Modric

"No tuve la intención de hacer daño al rival. Es un jugador limpio, pero de vez en cuando puede pasar eso. Con la nueva regla ha sido expulsado, pero estoy convencido de que no ha sido su intención".

Los implicados en la operación Neymar

"Los jugadores que están aquí, quieren estar aquí. Tienen contrato y posibilidad de jugar. Quieren ser importantes en esta plantilla".

El nivel de Bale

"El otro día hizo un buen partido, pero no solo a nivel bueno. Hizo un buen papel defensivo. Tenemos que seguir en esta línea, Gareth y todos. Van a ser todos importantes. Voy a con todos los jugadores".

Bale se queda

"Lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar. Lo que nos interesa es que el jugador se quiere quedar. Es verdad que había cosas alrededor de eso, pero lo importante es que se quiere quedar. Es un jugador importante, lo ha demostrado y ahora tiene que demostrarlo otra vez".

Titularidad de James

"Si James va a ser titular lo vas a ver mañana. jugarán 11 y luego saldrán otros tres".

El cambio en James

"El jugador es bueno. Sigue siendo el mismo, juega muy bien al fútbol. Ha vuelto después de su etapa en Alemania y estamos contentos de verle aquí. Contará como los demás. Quiero ver de ahora en adelante. Él está contento de estar aquí y haber vuelto a este Madrid. Veremos cómo lo vamos a organizar".

La cesión de Kubo al Mallorca

"Para Kubo queremos lo mejor. Tenia la posibilidad de jugar para crecer y lo va a tener en el Mallorca".

Quiere tener a Keylor Navas

"No solo pienso en tener a Keylor porque es un jugador importante para nosotros. No pienso en otro portero".

Apoyo de la afición

"La gente tiene ilusión de ver a su equipo hacer las cosas bien y ganar. Queremos darles la posibilidad de estar contentos en cada partido. Saben lo que han vivido aquí".

No contempla la salida de Keylor

"No lo contemplo por muchas razones. Es un jugador muy importante y así lo ha demostrado durante toda su carrera. Siempre ha querido jugar y ganar títulos. Va a contar para el equipo. Hasta el 2 de septiembre se hablará de muchos jugadores, pero tengo ganas de seguir con Keylor en esta aventura".

Insiste en no hablar de Neymar

"La única cosa que puedo decir es lo mismo. Estoy aquí para hablar de los jugadores que tengo. Mañana tenemos un partido importante. Lo que me hace que no pueda responder a eso es que tenemos un partido. Hasta el 2 todo el mundo seguirá hablando de ello y ya veremos qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar".

