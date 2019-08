La nueva vida de Ceballos en Londres: "Doy clases de inglés dos horas diarias"

Dani Ceballos se encuentra muy cómodo dando sus primeros pasos en al Premier League, mientras pone el ojo en el futuro en una vuelta al Real Madrid. El centrocampista andaluz está impresionando en el Arsenal y ya se ha ganado a su nueva afición en los primeros partidos. En una entrevista en DAZN repasa sus primeras semanas en el Arsenal.

"Es una cosa que me ha sorprendido en el primer partido en casa. La afición no te deja solo en ningún momento. Eso hace que no te falten fuerzas y está ahí para ayudarte a dar el máximo en cada partido", dice sobre su primer partido en el Emirates y el gran recibimiento que tuvo de su nueva afición.

"Soy un aficionado a la Premier League, me llamaba mucho la atención. Tengo la fortuna de poder disfrutarla domingo tras domingo para poder ver mi nivel en una liga tan importante", apunta sobre la competitividad de la liga inglesa.

"Todo el mundo tiene que sentirse cómodo y feliz con su profesión. La mía es muy bonita porque es la que llevo persiguiendo desde pequeño y la verdad es que ahora estoy feliz, me siento importante y es el momento de dar un paso adelante", dice. "Este año voy a dar un paso adelante y voy a decir 'aquí estoy yo'", hace hincapié.

Ceballos, 'Man of the Match' en el Arsenal - Burnley. Foto: Twitter (@Arsenal)

Ceballos habló también de su adaptación a la vida en Londres y a un nuevo idioma: "Intento hablar inglés cada vez que puedo. Estoy hablando prácticamente todo el día. Doy clases dos horas cada día. Voy avanzando muy rápido y me comunico con los compañeros, pero mi objetivo es en tres - cuatro meses poder entenderme tanto con mis compañeros como en el día a día", concluye.

