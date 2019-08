Lunin entra en la lista del Valladolid tras la supresión de la 'cláusula del miedo'

El Valladolid ha dado a conocer la lista de convocados para el enfrentamiento de este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Andriy Lunin está entre los jugadores que viajarán a la capital madrileña tras el acuerdo de cesión de ambos clubes para la presente temporada. El guardameta ya está a las órdenes de Sergio González y competirá con Jordi Masip por un puesto en el once inicial.

En la primera jornada de La Liga, el equipo pucelano debutó con victoria ante el Betis 2-1. El portero ucraniano no jugó por decisión técnica pero puede estrenarse ante el conjunto merengue. El Madrid ha decidido eliminar la 'cláusula del miedo' que condicionaba a los jugadores para que no pudieran enfrentarse al club que tiene su propiedad.

No obstante, todos los jugadores que se hayan marchados cedidos podrán enfrentarse al equipo dirigido por Zinedine Zidane. Javi Sánchez y Jorge de Frutos, actualmente en el Valladolid, también pertenecen a la entidad madridista pero no forman parte de la convocatoria ya que aún no se encuentran inscritos en la competición.

◘◘ Sergio González ha citado a los siguientes futbolistas para el partido ante el Real Madrid#pucela #RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/GBP479CMLa — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 23 de agosto de 2019

Esta decisión permite a Borja Mayoral (Levante), Odegaard (Real Sociedad), Óscar (Leganés), Kubo (Mallorca) y Reguilón (Sevilla) medirse al Real Madrid cuando sea oportuno.

Por su parte, el Valladolid completa la convocatoria con los siguientes jugadores: Jordi Masip, Pedro Porro, Kiko Olivas, Sergio Guardiola, Anuar, Enes Ünal, Óscar Plano, Lunin, Fede San Emeterio, Moyano, Antoñito, Toni Villa, Míchel, Nacho, Waldo, Joaquín, Salisu y Miguel.

