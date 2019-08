Un nuevo comienzo para el Real Madrid de Zidane que regresa líder al Santiago Bernabéu

El Real Madrid examina su condición de líder en el Santiago Bernabéu tras su convincente debut liguero. El club blanco vuelve a verse con su público tres meses después de despedirse de una abrupta temporada con una derrota ante el Betis. El objetivo contra el Valladolid no es otro que dar una alegría a la afición tras un año muy difícil y con la necesidad de recuperar la ilusión para el que viene por delante.

Las sensaciones, tras lo que fue la pretemporada, no podían ser mejores en el club de Concha Espina. El partido contra el Celta permitió volver a ver a un Madrid a gran nivel y despejó varias dudas. El Valladolid también llega a la segunda jornada tras estrenarse con victoria y los de Zidane quieren reafirmarse como líderes con la vuelta de Carvajal y la baja ahora de Luka Modric.

El Real Madrid se plantará a su afición con un once sin cambios respecto a lo que se podía ver el año pasado. Once de los que ya estaban a la espera del regreso de Hazard, el único fichaje con un sitio asegurado en el equipo titular hasta ahora. El público madridista se volverá a ver con Bale, Isco o Marcelo, jugadores que acabaron señalados el curso pasado y a los cuales incluso no se les esperaba para el nuevo curso.

Sin Modric ¿y con James?

Modric se une esta jornada a las bajas por su polémica expulsión en Vigo por la regla del tendón de Aquiles. Además del croata y de Hazard, Zidane no podrá contar con Asensio, Rodrygo, Brahim y Mariano. Una oportunidad para ver de inicio a Isco y con la incógnita de James Rodríguez, quien ya estuvo en el banquillo en la primera jornada pero sobre el que hay dudas de si el técnico francés de verdad quiere contar con él. El colombiano volverá como local al Bernabéu más dos años después.

Luka Modric expulsado ante el Celta de Vigoo REUTERS

El centro del campo es la zona que más dudas que presenta por la baja de Modric. Isco, Valverde y James pelean por el sitio del croata para acompañar a Casemiro y Kroos. La defensa blanca solo variará a priori por la inclusión de Carvajal por Odriozola tras cumplir su sanción ante el Celta. En portería, Courtois quiere sumar otra gran actuación mientras Keylor ya busca destino lejos del Madrid a poco más de una semana del cierre del mercado.

El foco en Bale, a la espera de Neymar

En la zona ofensiva, lo más probable es que Zidane repita con el tridente que se vio en Balaídos. Benzema demostró en la primera jornada que sigue de dulce con el gol y Vinicius mostró su versión más madura dándolo todo en las coberturas en defensa. Los focos estarán puestos Bale, el gran señalado del curso pasado y que viene de un verano en el que tenía casi los dos pies fuera para finalmente quedarse y ser titular en el primer partido oficial de la temporada. El recibimiento a Bale será uno de los puntos calientes del encuentro, mientras gran parte de la afición espera a Neymar para la semana que viene.

Gareth Bale, en un partido del Real Madrid en La Liga EFE

El Madrid recibe a un Valladolid que llegará con una inesperada novedad: la inclusión de Lunin en la convocatoria. El club blanco ha acabado con la cláusula del miedo que imponía a sus jugadores cedidos y el portero ucraniano será el primero que se mida al Madrid en esa condición. Los de Sergio González buscan dar la sorpresa con un equipo similar al del año pasado, pero que ha madurado y ha dado un salto con la llegada de jugadores como el joven Pedro Porro.

Apuesta con Betsson

De esta manera, los tres puntos del conjunto entrenado por Zinedine Zidane se pagan a 1,2 euros por cada uno jugado en Betsson, donde el empate y la victoria del Valladolid se cotizan, respectivamente, a 7,13 euros y a 13,5 euros. El resultado exacto más probable es el 2-0 favorable al equipo local (7 euros), seguido del 3-0 (7,37 euros), mientras que el 1-2 se paga a 33 euros por cada uno jugado.

En el mercado de goleadores, el francés Benzema es el jugador con más opciones de anotar un tanto a lo largo de los 90 minutos (1,55 euros). En las filas del Valladolid, Enes Ünal es el principal argumento ofensivo (3,9 euros).

Real Madrid - Valladolid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema y Vinicius.

Valladolid: Masip; Moyano, Salisu, Kiko Olivas, Nacho; San Emeterio, Michel, Plano, Porro; Enes Ünal, Guardiola.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Colegio Asturiano).

Hora: 19:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 2 de La Liga que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).