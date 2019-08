Sergio González: "No se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo"

El Valladolid visita el Santiago Bernabéu este sábado. Sergio González ha analizado en rueda de prensa el encuentro y ha dejado entrever que no se fían del Real Madrid ni aún sabiendo que a los grandes se les puede 'pillar' en las primeras jornadas más fácilmente que cuando el campeonato avanza.

"La teoría es que sí, pero fíjate. En pretemporada no han sacado muchos resultados positivos, llegan a Vigo y pum 1-3. A priori les faltarían mecanismos, como a nosotros, pero es verdad que en ellos es más evidente. Ojalá nos encontremos un Madrid al que le falte conexión entre ellos, su fuerte como equipo, pero individualmente pueden suplantar el tema colectivo. El Madrid puede no estar bien en lo colectivo, pero tiene futbolistas que te ganan el partido: Vinicius, Bale, James, Isco…", ha comentado el técnico del conjunto pucelano.

Sergio González ha explicado cómo se preparan para asaltar el coliseo madridista: "Nosotros siempre que preparamos un partido lo hacemos para ganarle, buscamos las debilidades de los rivales para convencer al futbolista de que se puede ganar. Yo creo que tenemos que pensar en jugar a lo nuestro, combinar por dentro, por fuera, abrirles el campo y saber que las vigilancias defensivas son súper importantes".

Fichajes

También fue preguntado por el tema del momento: la salida de Neymar Júnior del Paris Saint-Germain. El técnico no ha querido mojarse: "Del tema de Neymar no tengo mucho que decir. No me atañe. Aunque lo fiche no juega contra nosotros". Y de un brasileño a un japonés. Algunos medios se hicieron eco de la posible cesión de Takefusa Kubo al Valladolid, aunque finalmente el nipón ha acabado en el Mallorca.

Kubo se lamenta por una ocasión desaprovechada REUTERS