La situación límite de Pogba en el United

El objetivo número uno de Zinedine Zidane para el Real Madrid a lo largo del verano 2019 no atraviesa por su mejor momento en Manchester. Durante la segunda jornada de la Premier League, falló un penalti ante el Wolverhampton que hubiese supuesto el gol de la victoria para los diablos rojos.

Esto provocó la peor reacción de los aficionados al Manchester United. Paul Pogba fue víctima de insultos racistas e incluso de amenazas de muerte. Unos ataques que han sido condenados por el club inglés: "El Manchester United tiene cero tolerancia a cualquier forma de racismo o discriminación y tiene un compromiso de hacer campaña contra él a través de nuestra iniciativa #AllRedAllEqual".

El United ha mostrado su apoyo al campeón del mundo y ha asegurado que trabajarán "para identificar a los pocos involucrados en estos incidentes y tomar las medidas más sólidas en lo que nos respecta". Sin embargo, esto no es otro capítulo más que se añade a la historia de Pogba en el club, del que quiere salir. Pogba Juventus de Turín o Real Madrid. Pero el mercado de fichajes se cerró en la Premier League con el internacional francés todavía en el Santiago Bernabéu antes del próximo 2 de septiembre, día en el baja su telón la ventana de transferencias del periodo estival. A lo largo del verano se le ha relacionado cono Real Madrid. Pero el mercado de fichajes se cerró en la Premier League con el internacional francés todavía en el Manchester United . Pogba sería el complemento perfecto a la medular blanca. Gol y potencia al servicio de Zizou. El técnico le sigue de cerca, aunque sabe que no recalará en elantes del próximo 2 de septiembre, día en el baja su telón la ventana de transferencias del periodo estival.

No es el último tren

Su salida es complicada. El United cerró el mercado de fichajes sin fichar a un relevo para el mediocentro galo. Pero esto no significa que en las próximas aperturas de mercado no pueda llegara a buen puerto la operación. Paul Pogba acaba contrato con la entidad de Manchester en junio del año 2021 y de no salir antes del 2, su precio de salida puede ir disminuyendo durante las próximas ventanas.

Pogba, con el Manchester United Reuters

El Manchester United sabe que de no renovar al futbolista, cada vez podrá hacer menos caja con él, ya que en menos de dos años será libre. En invierno se abre una nueva vía y en el horizonte el verano de 2020. Entonces a Pogba le quedará tan solo un año de contrato y su precio de salida podría verse reducido prácticamente a la mitad. El tiempo pasa y en esta ocasión corre en favor de los intereses del Real Madrid.

