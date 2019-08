Los pilares del nuevo Real Madrid de Zidane: plan de trabajo y fichajes a medida

Una vez ha finalizado la pretemporada, ha comenzado el nuevo curso y se acerca el final del mercado de fichajes. Con todo ello, se pueden sacar las primeras conclusiones de este renovado Real Madrid. La pasada campaña fue de lo más complicada, lejos de la cabeza de La Liga prácticamente a las primeras de cambio y sin opciones de ganar la Champions League y la Copa del Rey entre febrero y marzo.

La 2018/2019 empezó con derrota en la Supercopa de España y con un Julen Lopetegui que poco a poco fue siendo cada vez más cuestionado. Su declive en el mes de octubre dio paso al primer cambio en el banquillo. Así llegó Solari, quien tomó decisiones muy comentadas como apostar por Vinicius y Reguilón, pero también por relegar a un segundo plano a Isco y Marcelo.

El técnico de Rosario dejó paso a Zinedine Zidane en el mes de marzo, tras caer en Copa y Champions. El francés volvía así a la que es su casa, donde consiguió hacer historia como entrenador al ganar 'La Orejona' en tres ediciones consecutivas. Ahora Zizou comienza un proyecto desde el primer minuto. Tras una pretemporada difícil en cuanto a resultados, pero buena en sensaciones de trabajo, el equipo ha empezado La Liga con victoria en Vigo y como líder del campeonato doméstico.

Zidane repitió una y otra vez durante la preparación de la 2019/2020 que el trabajo estaba yendo por buen camino. Como los resultados no acompañaron, parecía que no era así, pero tras el inicio liguero se ha demostrado que el técnico galo no mentía al decirlo. El entrenador blanco ha hecho de la preparación física uno de los pilares de su proyecto.

El trabajo diario es clave para mantener en un buen tono a todos sus pupilos. Para ello fichó a Dupont, quien de la mano de Deschamps llevó a Francia a ganar el pasado Mundial de Rusia -celebrado en el verano de 2018-. Tener bien preparados a los jugadores es vital para llegar al tramo final del curso con un buen tono físico en el momento en el que se definen los títulos. Así lo hizo en las tres campañas seguidas en las que el Real Madrid se coronó como rey de Europa.

Zizou tiene una plantilla completa, a falta de la resolución del 'culebrón Neymar'. Quería un plantel similar al de la 2016/2017 con el que consiguió no solo ganar la Champions, sino también La Liga. Un doblete que aspiran a repetir y aunque todavía queda pendiente algún capítulo de la 'operación salida', los futbolistas que estarán a sus órdenes ya están prácticamente definidos.

Por el momento han llegado cinco fichajes a estas alturas del mercado. Incorporaciones tempranas para entrar en la dinámica de grupo a las primeras de cambio. Refuerzos en defensa importantes y que demostraron en Europa la temporada pasada que son top. Ferland Mendy llega para reforzar el carril izquierdo, mientras que Militao es un comodín que puede hacer las veces de central y de lateral.

Además de los futbolistas que han llegado para el ataque. El joven Rodrygo como fichaje de presente y futuro. El serbio Jovic, un '9' de garantías para competir y dar descanso al inagotable y excepcional Benzema. Y Hazard, el favorito de Zinedine Zidane. Uno de los mejores jugadores del mundo como pilar del proyecto.

